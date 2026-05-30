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特朗普關稅｜美最高法院判措施無效 Costco：將退還給會員

即時國際
更新時間：15:48 2026-05-30 HKT
發佈時間：15:48 2026-05-30 HKT

美國好市多（Costco）近日宣布，如果未來收到美國政府退還的關稅款項，相關退款將回饋給會員。這項消息引發外界關注，不少消費者好奇是否有機會收到一筆意外退稅金。

據外媒報道，美國最高法院今年2月裁定部分關稅措施無效後，多家企業正尋求向政府討回過去繳納的關稅。好市多是數千間向美國聯邦政府提起訴訟的企業之一。

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美最高院裁定特朗普關稅無效。 美聯社
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同一時間，好市多也面臨一項集體訴訟。原告主張，如果該公司未來獲得政府退還關稅，相關款項應返還給會員，而非由公司自行保留。

好市多行政總裁瓦克里斯（Ron Vachris）在最新財報電話會議中表示，已開始提交退款申請文件，但目前尚未收到聯邦政府退款。瓦克里斯說：「我們的計畫是，以某種形式把轉嫁給會員的那部分關稅退還給他們。」

他指出，實際退款金額及發放時間仍存在變數，取決於政府最終退還多少款項、何時撥付，以及相關訴訟後續發展。

特朗普關稅退款掀企業索償潮。 路透社
特朗普關稅退款掀企業索償潮。 路透社

除了退稅議題外，好市多最新財報也繳出亮眼成績。截至5月10日止的最近一季，淨銷售額達691.5億美元（約5420億港元），較去年同期成長超過11%，優於市場預期。

其中，加油站業務成為最大亮點之一。受伊朗戰爭推升國際油價影響，許多消費者轉向價格較低的好市多加油站，使其創下破紀錄銷售量。瓦克里斯表示，使用好市多加油站的會員通常也會在賣場內進行更多消費，因此有助於提升會員忠誠度。

國際油價高企帶動好市多加油站業務銷售。 美聯社
國際油價高企帶動好市多加油站業務銷售。 美聯社

另外，減重藥物熱潮也帶動藥局業績成長。財務長米勒奇普（Gary Millerchip）指出，包括Ozempic在內的熱門減重藥物，讓越來越多會員透過好市多藥局購藥，以享受較具競爭力的價格。

而減重藥物盛行帶動了高蛋白飲食風潮，目前蛋白棒、高蛋白零食及牛肉條等產品銷售表現都相當強勁。

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