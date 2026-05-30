新加坡易服前男警︱借「調內衣」猥褻少年 偷拍淫片判監3年

新加坡一名前警員男扮女裝，專在校園附近鎖定未成年少年。他謊稱「需要幫忙調整內衣」，誘騙少年到偏僻角落後趁機猥褻。他還在社交媒體假扮女性，哄騙多名少年在視訊鏡頭前自慰，並暗中錄影存檔。當地法院29日判他3年監禁及4下鞭刑。

冒充女性身份求助

據新加坡亞洲新聞台（CNA）報道，40歲的沙菲伊（Sharizal Shafi'ee）犯案時仍為在職警察，事發後已被革職。根據法庭文件顯示，2024年4月，沙菲伊身穿女裝、化濃妝，在一所中學後門尋找目標。他先搭訕一名14歲男生，謊稱需要幫忙調整內衣，希望對方跟他走，遭少年拒絕。接著他又找上一名18歲男子，同樣被拒。

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被告抵達法院受審。CNA/WallaceWoon

前警官沙菲伊承認五項指控，包括猥褻罪。《海峽時報》

約10分鐘後，沙菲伊又盯上一名15歲少年。由於對方誤以為他真的幫助，因此答應協助。少年跟著沙菲伊前往學校附近樓梯間，沒想到就在幫忙整理衣物時，遭沙菲伊趁機猥褻。受害少年當天立刻報警，警方則在同月底將被告逮捕。

手機藏大量不雅影片

警方在他的手機裡發現大量偷拍的不雅影片。其中一段長達10多分鐘，拍到一名15歲少年發生性行為的畫面。沙菲伊坦承，他早在2023年就化身名為「Lisa」的女性，透過社群媒體接近受害者，用視訊通話誘騙對方自慰，同時假裝自己也在做同樣的事。

實際上，他偷偷用螢幕錄影功能全程偷拍，而受害者毫不知情。警方隨後又找到另外3段類似影片，受害者均為未成年少年。

檢方痛斥沙菲伊刻意變裝、鎖定年幼受害者、誘騙至偏僻地點，是嚴重的性剝削行為，要求從重判刑。辯護律師則稱，被告未散布影片、非集團犯罪，且認罪配合調查，請求減刑並免去鞭刑。但法院不採納，最終判處3年有期徒刑及4下鞭刑，要他為自己的罪行付出代價。