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老撾7淘金者遇山洪被困洞穴逾周 5人獲救2人仍生死未卜

即時國際
更新時間：16:40 2026-05-30 HKT
發佈時間：16:40 2026-05-30 HKT

當地時間周六（5月30日）下午，老撾與泰國救援人員已將被洪水困在洞穴中一周多的五名當地村民全數救出，不過仍有兩人失蹤。

救援隊面對兩大挑戰

老撾與泰國的救援人員在社群媒體上發佈了這則消息，並附上一段影片。影片中，第一位獲救的村民額頭上綁著一盞燈。這名身分尚未確認的村民，在兩名男子的攙扶下步履蹣跚地走著，他隨即接受醫療檢查。

相關新聞：老撾7淘金者遇山洪被困洞穴逾一周 最新消息：5人生還被發現

拯救隊於本周三發現這五人，但救援人員同時面臨兩項艱鉅任務：將剩下的4人救出，並繼續尋找另外2名失蹤者。來自泰國的救援組織Sai Than Association表示，由於對剩下4人的拯救工準備尚未就緒，因此會順延拯救。

救援隊於周五開始從被淹沒的洞穴抽水，但早晨的一場暴雨使他們的工作變得更加複雜。幸而，被困人員已經獲得水、食物以及用作保暖的錫箔毯。

老撾官方媒體報道，5月20日，七名村民進入位於首都萬象東北方約一百二十五公里處的中部賽宋本省一處洞穴。報道指出，他們原本是要尋找淘金，結果因暴雨引發山洪堵住出口，被困在洞穴之中。

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