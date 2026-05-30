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美德州達拉斯民宅天然氣大爆炸 至少3死5傷11人失聯

即時國際
更新時間：04:39 2026-05-30 HKT
發佈時間：04:39 2026-05-30 HKT

美國德克薩斯州達拉斯（Dallas）發生一宗極為嚴重的天然氣大爆炸慘劇。當地時間5月28日下午，一棟兩層高的住宅大樓在接獲天然氣洩漏通報後突然發生猛烈爆炸，隨後引發滔天巨火。整棟建築物在驚天巨響中幾乎被夷為平地，目前已證實造成至少3人死亡、5人受傷，另有至少11名居民至今生死未卜。當局已將火警升為最高級別的「五級火警」，大批搜救人員正漏夜在廢墟瓦礫中搜救生還者。

消防未趕到即爆炸 兩女一童慘死

事故發生於當天下午約12時45分，地點位於達拉斯一處名為「The Clyde」的連棟公寓社區。達拉斯消防救援局（Dallas Fire-Rescue）發言人表示，消防單位在事發前不久接獲大樓居民通報，指現場有強烈的天然氣洩漏異味。然而，正當大批消防與救援人員全速趕往現場、尚未抵達之際，大樓便突然發生毀滅性的大爆炸。

美德州達拉斯民宅天然氣大爆炸 至少3死5傷11人失聯。美聯社
美德州達拉斯民宅天然氣大爆炸 至少3死5傷11人失聯。美聯社
美德州達拉斯民宅天然氣大爆炸 至少3死5傷11人失聯。美聯社
美德州達拉斯民宅天然氣大爆炸 至少3死5傷11人失聯。美聯社
爆炸的強大衝擊波瞬間震碎並波及周邊多棟住宅。美聯社
爆炸的強大衝擊波瞬間震碎並波及周邊多棟住宅。美聯社
爆炸的強大衝擊波瞬間震碎並波及周邊多棟住宅。美聯社
爆炸的強大衝擊波瞬間震碎並波及周邊多棟住宅。美聯社

由於爆炸威力驚人，整棟兩層高的住宅瞬間崩塌、淪為廢墟，滾滾黑煙與熊熊烈火直衝半空，數公里外清晰可見。達拉斯消防局隨後證實，現場已尋獲3具遺體，死者包括2名成年女性及1名兒童；另有5名傷者被緊急送院搶救，其中1人傷勢極為危殆，情況不容樂觀。

威力大如強震 居民赤腳倉皇逃命

爆炸的強大衝擊波瞬間震碎並波及周邊多棟住宅。許多目擊者與附近街坊事後驚魂未定，紛紛形容事發一刻「簡直像發生了強烈地震一樣」。一名住在隔壁大樓的居民猶有餘悸表示，當時自己正坐在客廳看電視，突然傳來一聲巨響，「整面牆上的裝飾和相框全部被震落砸碎」，窗戶劇烈搖晃，嚇得大批居民連鞋也來不及穿，赤腳倉皇逃離火場。

疑施工誤挖管線肇禍 

鑑於災情極其慘烈且仍有多人失蹤，當局隨即將火警提升至規模罕見的「五級火警」，調派超過115名消防員、搜救犬及重型機具趕赴現場。搜救團隊目前正利用無人機從高空偵測，並在地面以徒手和重型設備翻找瓦礫，希望在黃金救援時間內揪出受困者。

根據當地官方的初步調查指出，這場災難恐與一宗工程疏忽有關。負責該區供氣的天然氣公司Atmos Energy發表聲明表示，消防部門在事發前曾接獲報告，指附近有施工團隊在進行工程時，疑似不慎誤挖並損壞了地底的天然氣主管線，導致大量氣體在短時間內急劇外洩，最終釀成巨災。目前該公司已緊急切斷事故周邊的所有天然氣供應，防止次生災害發生。

現時，美國國家運輸安全委員會（NTSB）已宣布介入，正式派遣專家調查小組前往達拉斯徹查事故根源及責任歸屬。達拉斯市政府則已在附近一所高中設立臨時安置與家屬聯絡中心，為在大火中失去家園、幾乎一無所有的受災災民提供緊急援助。

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