伊朗局勢｜特朗普：將就戰事作最終決定 重申伊朗永不能擁核武 霍峽立即開放

美國總統特朗普表示，將召開會議就伊朗戰爭作出最後決定，被媒體解讀為暗示即將批准與伊朗的停火協議。他稱，美伊雙方已就核問題及霍爾木茲海峽航運以外的次要事項基本達成一致，並重申其幾項硬性核心條件。與此同時，中亞國家哈薩克斯坦亦傳出釋出善意，願意充當「第三方」接收伊朗的敏感濃縮鈾庫存。

特朗普即將召開戰情室會議

綜合新華社及央視新聞報道，自今年2月28日美以聯軍對伊朗發動戰事以來，中東局勢一直陷於苦戰，並導致全球經濟動盪。特朗普29日在社交媒體上高調發文，預告自己即將在白宮戰情室（Situation Room）召開核心會議，就這場長達三個月的伊朗戰事作出「最終決定」。

據美國新聞網站《Axios》資深記者Barak Ravid引述內部消息指，特朗普的字裡行間已強烈暗示，他即將正式批准美伊雙方近期密鑼緊鼓籌劃的和平協議，兩國戰火有望在短期內熄滅。

拋出停火四大硬條件 霍爾木茲海峽須立即開放

儘管談判流露曙光，特朗普在關鍵原則上依然維持極其強硬的鷹派姿態。他於同日明確開出結束戰事的四大底線條件：

第一、伊朗必須同意永遠不擁有、亦不能發展核武器；

第二、霍爾木茲海峽必須立即全面開放，恢復雙向通行無阻；

第三、海峽範圍內絕對不允許收取任何形式的「通行費」；

第四、伊朗必須清除在該海域布下的所有水雷，確保商業航運安全。

特朗普強調，目前美伊雙方團隊已經就上述核心框架以外的「次要事項」達成了一致意見，現在只待最高層的一錘定音。

哈薩克斯坦願接收關鍵武器級濃縮鈾

在這場牽動大國博弈的背後談判中，爭持最激烈的，莫過於如何處理伊朗境內存留的核原料。特朗普此前曾多次強硬要求，伊朗必須將所有濃縮鈾移出境外。

據《英國金融時報》報道，聯合國國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西透露，談判日前取得突破性進展。哈薩克斯坦總統托卡耶夫在本週於阿斯塔納與格羅西會面時，首度表達了開放態度，表示只要美伊雙方能正式達成停火協議，哈薩克斯坦願意接收並協助保管伊朗那批接近武器級水平的濃縮鈾庫存。

報道指，這批亟待處理的庫存包括440公斤、純度高達60%的敏感濃縮鈾。