16歲刮中100萬彩金逆轉人生？ 英男5年花光淪毒販鋃鐺入獄

英國男子坦比尼（Jack Tanbini）16歲時獲得橫財，花1英鎊（約10.5港元）買刮刮樂贏到10萬英鎊（約105萬）彩金，人生迎來改變，卻是往負面的方向走。這筆錢在短短幾年內被揮霍殆盡，他走上販毒歪路，甚至夥同友人以汽油彈威脅一家人性命，目前人在監獄，至少要到2029年尾才可重獲自由。

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汽油彈恐嚇 踹門搶劫

綜合《每日郵報》等外媒報道，現年30歲的坦比尼於2024年11月，與同齡友人哈茲（Logan Hards）闖入蘇格蘭鄧迪市沃森街一處公寓。監視畫面顯示他們用力踹門，屋內女性嚇得發出尖叫。兩人眼看踹門未果，折返後再回來破門而入，放話「把錢從窗戶丟出來，不然就引爆汽油彈！」、「我要殺了你媽！」隨後搶走一袋不明物品後逃離。

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兩人事後承認威脅殺害屋內住戶及踹門行竊。鄧迪郡法院裁定，在坦比尼既有的5年販毒刑期上追加15個月徒刑；哈茲則因為女兒剛出生3周，為免對家庭造成嚴重衝擊而無須入獄，被判處180小時社區服務。

不工作花光獎金變毒販

坦比尼的人生充滿戲劇性，2014年他在送貨途中，因店主拒收零錢，以1英鎊買下一張刮刮樂，意外刮中10萬英鎊。他誓言要用這筆錢學開車和買車，但5年後因危險駕駛被警方攔查，發現他持有價值約1000英鎊的大麻。當時他向法庭坦承已經5年沒有工作，獎金幾乎花光，僅剩約2000英鎊。

其律師凱爾德（Jim Caird）強調，坦比尼此前從未有過暴力前科，入獄對他而言已是「人生重大轉折和慘痛教訓」。2025年他再度因供應價值約15萬英鎊的可卡因，被判處5年5個月有期徒刑。