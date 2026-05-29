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俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火 F-16緊急升空

即時國際
更新時間：16:23 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:23 2026-05-29 HKT

羅馬尼亞國防部今天（5月29日）表示，俄軍一架無人機墜落在羅馬尼亞境內一棟10層高住宅大樓屋頂並爆炸，引發火災，造成2人受傷。羅馬尼亞兩架F-16戰機急升空應對。

羅馬尼亞表示，俄國無人機至今已28次侵犯北約成員國羅馬尼亞領空，今次是俄無人機首度擊中羅馬尼亞人口稠密區並造成人員受傷。

俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火。 路透社
俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火。 路透社

綜合外媒報道，事件發生在羅馬尼亞東南部城市加拉茨（Galati）。28日至29日晚，俄羅斯鎖定靠近羅馬尼亞邊境的烏克蘭平民與基礎設施發動攻擊，俄軍一架無人機擊中羅馬尼亞住宅大樓屋頂後爆炸，導致大樓起火，現場70人緊急疏散。

已知無人機攜帶的爆炸物全數引爆，火勢已撲滅。加拉茨緊急應變機構表示，一名婦女及其孩子受輕傷送醫，另有2人因恐慌發作在現場接受治療。

俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火。 路透社
俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火。 路透社

F-16急升空　授權擊落無人機

針對這宗事故，羅馬尼亞國防部表示，已緊急出動2架F-16戰鬥機及1架軍用直升機監控俄軍攻擊動態，並授權飛行員擊落任何無人機。邊境地區布勒伊拉（Braila）、加拉茨及圖爾恰（Tulcea）的居民也同步收到警報，被要求就地尋找掩護。

依據羅馬尼亞法律，在和平時期若生命或財產面臨威脅，當局有權擊落無人機，但目前為止尚未動用此權限。

28次侵犯羅馬尼亞領空

羅馬尼亞同時是北約（NATO）和歐盟（EU）成員國，與烏克蘭共享長達650公里的陸地邊界。羅馬尼亞國防部指出，俄無人機已有28次侵犯羅馬尼亞領空。

相關新聞：俄烏戰爭｜俄無人機闖第2個北約成員國領空 羅馬尼亞召見俄大使

此次事件是無人機首度擊中羅馬尼亞人口密集地區並造成人員受傷，預計將進一步加劇北約東翼緊張局勢。今年4月，加拉茨也曾因無人機事件遭受波及，當時一架無人機損毀電線桿及民宅附屬建築，當局臨時疏散附近居民，並把無人機運至偏遠地點引爆。

另一事件中，羅馬尼亞西北部馬拉穆列什縣巴塞什提（Basesti）附近發現一架未攜帶爆裂物的無人機，翼展約3米。當局封鎖現場，正調查其來源及出現在此處的原因。

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