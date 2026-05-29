俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火 北約批魯莽行為

羅馬尼亞國防部今天（5月29日）表示，俄軍一架無人機墜落在羅馬尼亞境內一棟10層高住宅大樓屋頂並爆炸，引發火災，造成2人受傷。羅馬尼亞兩架F-16戰機急升空應對。



羅馬尼亞表示，俄國無人機至今已28次侵犯北約成員國羅馬尼亞領空，今次是俄無人機首度擊中羅馬尼亞人口稠密區並造成人員受傷。

俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火。 路透社

綜合外媒報道，事件發生在羅馬尼亞東南部城市加拉茨（Galati）。28日至29日晚，俄羅斯鎖定靠近羅馬尼亞邊境的烏克蘭平民與基礎設施發動攻擊，俄軍一架無人機擊中羅馬尼亞住宅大樓屋頂後爆炸，導致大樓起火，現場70人緊急疏散。

已知無人機攜帶的爆炸物全數引爆，火勢已撲滅。加拉茨緊急應變機構表示，一名婦女及其孩子受輕傷送醫，另有2人因恐慌發作在現場接受治療。

俄無人機撞羅馬尼亞民宅爆炸起火。 路透社

F-16急升空 授權擊落無人機

針對這宗事故，羅馬尼亞國防部表示，已緊急出動2架F-16戰鬥機及1架軍用直升機監控俄軍攻擊動態，並授權飛行員擊落任何無人機。邊境地區布勒伊拉（Braila）、加拉茨及圖爾恰（Tulcea）的居民也同步收到警報，被要求就地尋找掩護。

羅馬尼亞準將馬克西姆（Brigadier Gheorghe Maxim）表示，無人機於當地時間凌晨1時52分進入羅馬尼亞領空，飛行了10公里。羅馬尼亞軍隊反應時間只有4分鐘，「對於飛行高度低、速度相對緩慢的小型無人機而言，識別、評估、判定空中威脅並做出交戰決策的時間有時非常短暫。」

由於法律禁止羅馬尼亞「以任何可能侵犯鄰國領空的方式進行交戰」，並明確指出，羅馬尼亞不能部署可能進入烏克蘭領空的無人機，因此軍方未能及時擊落無人機。

28次侵犯羅馬尼亞領空

羅馬尼亞同時是北約（NATO）和歐盟（EU）成員國，與烏克蘭共享長達650公里的陸地邊界。羅馬尼亞國防部指出，俄無人機已有28次侵犯羅馬尼亞領空。

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北約秘書長呂特表示，俄羅斯的魯莽行為「對我們所有人都是一種威脅」。歐盟委員會主席馮德萊恩則表示，歐盟將「繼續加大對莫斯科的壓力」。

根據當地媒體報道，羅馬尼亞總統尼庫索爾·丹表示，政府將驅逐俄羅斯駐東南部城市康斯坦察（Constanta）的領事，並關閉領事館。法新社稱，該俄羅斯領事已被宣布為「不受歡迎的人」。

英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）表示，「強烈譴責」俄無人機撞擊羅馬尼亞住宅樓的事件，斥這種行為「極其危險且魯莽稱」，嚴重侵犯人權且危及生命安全。