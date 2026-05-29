意大利黑手黨｜偵破「最後教父」德納羅犯罪網絡 查獲18億港元資產阻組織復活

意大利黑手黨老大、有最後教父之稱的德納羅（Matteo Messina Denaro）2023年落網，數個月後死於癌症，其生前犯罪所得一直是各界關注焦點。意大利調查人員周四宣布，以德納羅犯罪網絡為目標的行動，查獲了價值超過2億歐羅（18.25億港元）的現金、公司和其他資產。



調查人員在西西里島公布了行動成果，並公開一段影片，畫面中蒙面警察破門、翻越圍牆，突襲了一系列被棕櫚樹環繞的豪華別墅。

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德納羅逃亡30年，因患上癌症而曝露行蹤，2023年在接受治療後離開診所時被捕，幾個月後就在獄中去世。他在逃亡期間已因多項謀殺罪被判處終身監禁，其中包括1992年幾星期內發動2宗炸彈襲擊，造成2名反黑手黨檢察官遇害。

警方表示，他們最新的調查追蹤了部分西西里黑手黨（Cosa Nostra）的資金流向，調查涉及多個國家，包括西班牙、瑞士及開曼群島。目前已拘捕3人，查獲8間公司，其中包括據稱與非法資金有關的房地產公司。

阻止西西里黑手黨「復活」

國家反黑手黨檢察官辦公室主任梅利洛（Giovanni Melillo）稱此次行動「具有重要的戰略意義」，不僅因為追回了現金。梅利洛說：「此次行動旨在阻止一個幾年前還存在的犯罪組織重組。查獲這筆財富意味着繼續瓦解（該犯罪集團），並阻止其重建能夠在全球範圍內展現西西里黑手黨全部威懾力和經濟社會影響力的組織結構。」

金融警察表示，行動始於安道爾方面舉報一名意大利女子擁有「大量資金」。她嫁給了一個據稱與黑手黨家族以及德納羅本人關係密切的毒販。調查在其他幾個國家也發現了線索。

黑手黨家族成員妻露餡

警方表示，今次總共有超過150名警員參與了這項全球行動，包括使用無人機和熱成像掃描器搜尋隱藏的現金，以及部署IT專家追蹤電子錢包和加密貨幣。