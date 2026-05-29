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特朗普或躍上250美元 150年來首見美鈔現在世人物

即時國際
更新時間：11:08 2026-05-29 HKT
發佈時間：11:06 2026-05-29 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）的個人肖像，可能很快就會出現在新的250美元紙鈔上。這是特朗普再次打破美國傳統，嘗試將個人印記再次烙印在國家機構與象徵上的最新舉動。

需要修改法律

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《華盛頓郵報》周四（5月28日）率先報道，稱美國雕刻和印刷局正在加快印製一款有特朗普肖像、面值250美元的紙幣。報道還稱，印刷局局長索利梅內因拒絕加快這款新紙幣發行進程而被調離崗位。

美國250周年紀念鈔擬印特朗普肖像，引發違法疑慮。美聯社
美國250周年紀念鈔擬印特朗普肖像，引發違法疑慮。美聯社

美國財政部長貝森特當天表示，這張紀念鈔最終能否發行，取決於國會是否授權。貝森特指出，美國現行法律禁止貨幣上印製在世人士的頭像，因此需要眾議院通過一項法案來修改這項規定，「以便讓在世人士，例如特朗普，能夠出現在250美元的鈔票上」。

如果美國國會通過這項法案，這將是150年來美國貨幣上首次出現在世人物，而且是一位在任總統的肖像。

2025年2月，南卡羅來納州共和黨眾議員威爾遜（Joe Wilson）提出一項法案，要求印製一款印有特朗普肖像、面額250美元的紙幣。法案也要求對美國禁止貨幣印製在世人物肖像的現行法律設立「豁免條款」。威爾遜稱，這項法案可「在美國建國兩百五十周年之際，以象徵性的方式表彰美國總統」。

慶祝美國建國250周年而設計的紀念幣草圖。TrumpTruthOnX@X
慶祝美國建國250周年而設計的紀念幣草圖。TrumpTruthOnX@X

今年3月19日，成員由特朗普親自挑選的美國美術委員會，批准了在建國250周年紀念金幣上鑄上特朗普肖像，還稱要讓金幣「盡可能大」。 3月26日，美國財政部宣布，將把特朗普的簽名印在美元紙幣上，以紀念建國250周年。

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