Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱美副總統：談判尚未達成協議 但已接近達成

即時國際
更新時間：09:40 2026-05-29 HKT
發佈時間：09:39 2026-05-29 HKT

美國副總統萬斯（J.D. Vance）在當地時間5月28日（星期四）表示，華盛頓與伊朗尚未就協議達成一致，但雙方已接近達成協議。他還補充，美國有能力大幅遏制德黑蘭的核計劃。

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗邊談邊打 夜襲美軍基地畫面曝光 向霍爾木茲海峽4船開火

美國總統特朗普（Donald Trump）不會接受「條件差」的協議。 美聯社圖片
美國總統特朗普（Donald Trump）不會接受「條件差」的協議。 美聯社圖片

 

停火再延長60天

根據路透社報道，美國和伊朗周四達成協議，包括延長停火期限60天以及解除對霍爾木茲海峽航運的限制，但仍需總統特朗普批准。美國財長貝森特（Bessent）亦說，雙方仍在持續磋商，但特朗普不會接受「條件差」的協議。

本周四的早些時候，美國官員告訴BBC，兩國已就一項協議框架達成一致，尚待特朗普和伊朗領導層的批准。但伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道稱，該協議尚未最終敲定或確認。

自4月8日美伊兩國首次停火生效以來，特朗普一再表示雙方即將達成協議，談判正在取得進展，但迄今尚未取得實質成果。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
11小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
3小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
17小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
22小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
2026-05-28 09:00 HKT
印度集體婚禮 42準新郎盛裝赴會 最後0新娘現身
即時國際
6小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
16小時前
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
20小時前