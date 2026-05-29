伊朗局勢︱美副總統：談判尚未達成協議 但已接近達成

美國副總統萬斯（J.D. Vance）在當地時間5月28日（星期四）表示，華盛頓與伊朗尚未就協議達成一致，但雙方已接近達成協議。他還補充，美國有能力大幅遏制德黑蘭的核計劃。

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美國總統特朗普（Donald Trump）不會接受「條件差」的協議。 美聯社圖片

停火再延長60天

根據路透社報道，美國和伊朗周四達成協議，包括延長停火期限60天以及解除對霍爾木茲海峽航運的限制，但仍需總統特朗普批准。美國財長貝森特（Bessent）亦說，雙方仍在持續磋商，但特朗普不會接受「條件差」的協議。

本周四的早些時候，美國官員告訴BBC，兩國已就一項協議框架達成一致，尚待特朗普和伊朗領導層的批准。但伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道稱，該協議尚未最終敲定或確認。

自4月8日美伊兩國首次停火生效以來，特朗普一再表示雙方即將達成協議，談判正在取得進展，但迄今尚未取得實質成果。