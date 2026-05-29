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全球升溫接近1.5℃ 未來5年恐再創史上最熱年紀錄

即時國際
更新時間：08:59 2026-05-29 HKT
發佈時間：08:59 2026-05-29 HKT

聯合國世界氣象組織（WMO）發佈最新氣候預測，警告在未來五年內，地球極有可能反覆突破國際公認的1.5°C安全升溫門檻，並在此過程中打破史上最熱年份的紀錄。報告同時預測，北極地區將急劇升溫，亞馬遜雨林則面臨嚴重乾旱與火災威脅。

報告：今年底出現厄爾尼諾現象

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報告由英國氣象局牽頭編寫，預測今年至2030年期間，全球年均近地表溫度將比工業化前，即1850至1900年的平均值，高出1.3至1.9°C。這5年中的某一年有8成多的機率超過2024年，成爲有記錄以來最熱年份。聯合國科學報告曾詳細說明，一旦突破 1.5°C，將意味著死亡、危險和物種滅絕的可能性大幅增加。即使只是零點幾度的升溫，珊瑚和冰川等地球上一些最脆弱的生態系統也無法承受。

報告預計，今年年底將出現厄爾尼諾現象，增加了明年成爲下一個氣溫破紀錄年份的可能性。 報告又指出，今年起的5個北半球冬季，北極氣溫預計將比1991至2020年的平均水平高出2.8°C，是同期全球平均溫度增幅的3.5倍以上。

根據《巴黎協定》，參與國應儘力全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平的2°C以內，並致力將升溫限制在1.5°C的安全範圍內，以避免氣候變遷帶來災難性影響。

 

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