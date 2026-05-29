Google員工涉利用機密投注 獲利120萬美元遭起訴

聯邦檢察官美國時間周三（27日）起訴一名Google員工涉嫌欺詐，指控其利用內部消息在Polymarket落注，從中獲利120萬美元。檢方指出，在Google擔任主任資訊安全工程師（staff information security engineer）的Michele Spagnuolo，利用機密資料進行交易，準確押注歌手「d4vd」將成為2025年Google搜尋量最高的人物。

涉押注歌手d4vd成Google最高搜尋量人物

36歲的Spagnuolo被控洗黑錢、商品欺詐及電匯欺詐等罪名。該份於紐約南區聯邦法院提交的起訴書於周三正式解封。據美國媒體ABC報道，Spagnuolo於周三早上在紐約被捕。檢方在起訴書中指出：「Spagnuolo擁有存取Google內部數據系統的權限，包括一個特定的Google內部軟件工具，讓他能夠獲取機密且未公開的『年度搜尋排行榜』（Year in Search）數據。」

相關新聞：生擒馬杜羅 | 美特種兵押注$25萬贏$312萬 涉內幕交易被捕

早於去年12月，部分Polymarket平台的觀察者已留意到一個名為「AlphaRaccoon」的用戶，指其在「最高搜尋量人物」的合約上進行可疑交易。周三公布的起訴書證實，Spagnuolo正是該帳戶的幕後操作者。

起訴書續指，「Google在2025年12月4日前後正式對外公布2025年『年度搜尋排行榜』結果。公布後不久，Spagnuolo的「AlphaRaccoon」帳戶便從其與該排行榜相關的投注中，獲利約120萬美元。」據ABC報道，Spagnuolo周三出庭應訊，他未有作出答辯，並獲准以225萬美元保釋。

Google：已將該員工停職

Google在聲明中表示，正配合執法部門的調查工作。該名員工利用所有員工皆可使用的工具存取Google營銷資料，但利用此類機密資訊進行投注，嚴重違反了公司的政策。Google補充指，已將該名員工停職，並將採取適當行動。