Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美媒：美伊談判代表就諒解備忘錄達成一致 傳穆傑塔巴未批准

即時國際
更新時間：22:32 2026-05-28 HKT
發佈時間：22:32 2026-05-28 HKT

美國媒體Axios引述美國官員稱，美伊談判代表已就一份為期60天諒解備忘錄達成一致。該備忘錄旨在延長停火並啟動伊朗核計劃談判，目前待美國總統特朗普批准。不過，以色列i24News記者引述知情人士報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴尚未批准該諒解備忘錄，這可能也是特朗普遲遲沒有點頭同意的原因之一。

報道指，目前可能只是伊朗外長阿拉格齊、議會議長卡利巴夫以及美國中東問題特使威特科夫及其團隊之間達成了共識，但伊朗真正的高層領導層、最終決策者，還沒有說「同意」。

與此同時，美伊仍就爾木茲海峽的主權拉扯。美國財長貝森特周四（28日）表示，美國不會容忍霍爾木茲海峽實施收費制度，並警告海灣國家阿曼不要與伊朗同夥。

而伊朗副外長卡齊姆則在紀念革命衛隊總司令的儀式上發表講話時，特別強調伊朗對霍爾木茲海峽的主權已經確立，不會允許美國破壞。

據Axios報道，該份爲期 60 天的諒解備忘錄，將規定霍爾木茲海峽的航運將「不受限制」，這意味着不會收取通行費，也不進行任何騷擾，伊朗必須在 30 天內清除海峽中的所有水雷。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 關愛隊、分委會席位亦不保
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 民政署：接獲辭任關愛隊及分委會通知
社會
6小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗後請辭 首度鞠躬道歉 拭淚：想同同學講「唔好學我」
社會
5小時前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
13小時前
劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛
劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛
影視圈
11小時前
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
16小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
17小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
8小時前
房委會第三季推「特快公屋編配」 首次一併推售綠置居及租置單位
社會
11小時前