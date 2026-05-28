伊朗局勢｜美媒：美伊談判代表就諒解備忘錄達成一致 傳穆傑塔巴未批准

美國媒體Axios引述美國官員稱，美伊談判代表已就一份為期60天諒解備忘錄達成一致。該備忘錄旨在延長停火並啟動伊朗核計劃談判，目前待美國總統特朗普批准。不過，以色列i24News記者引述知情人士報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴尚未批准該諒解備忘錄，這可能也是特朗普遲遲沒有點頭同意的原因之一。

報道指，目前可能只是伊朗外長阿拉格齊、議會議長卡利巴夫以及美國中東問題特使威特科夫及其團隊之間達成了共識，但伊朗真正的高層領導層、最終決策者，還沒有說「同意」。

與此同時，美伊仍就爾木茲海峽的主權拉扯。美國財長貝森特周四（28日）表示，美國不會容忍霍爾木茲海峽實施收費制度，並警告海灣國家阿曼不要與伊朗同夥。

而伊朗副外長卡齊姆則在紀念革命衛隊總司令的儀式上發表講話時，特別強調伊朗對霍爾木茲海峽的主權已經確立，不會允許美國破壞。

據Axios報道，該份爲期 60 天的諒解備忘錄，將規定霍爾木茲海峽的航運將「不受限制」，這意味着不會收取通行費，也不進行任何騷擾，伊朗必須在 30 天內清除海峽中的所有水雷。