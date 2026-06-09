白宮築八角籠賀特朗普80大壽 遭居民入稟控非法：未做環境評估

為慶祝美國建國250周年及總統特朗普80歲生日，白宮將於6月14日舉辦UFC特別賽事「UFC Freedom 250」。工作人員近日已開始在南草坪搭建格鬥擂台「八角籠」，UFC預計投入約 6,000 萬美元（近 4.7 億港元）。然而，日前有兩名美國國民向特朗普政府提出訴訟，指控這場在白宮舉行的格鬥賽事屬於非法活動。

違反聯邦公園土地規定

這兩名來自弗吉尼亞州居民在6月6日透過公共誠信計畫（Public Integrity Project）向特朗普政府提出訴訟，稱在6月14日舉行的這項活動是非法的。

訴訟指出，這項批准違反了國家公園管理局禁止在聯邦公園土地上舉辦體育賽事的規定，國會並未同意在活動場地上方建造高聳的拱門，而且施工前也沒有進行任何環境評估。



現場影像顯示，工人們正在組裝圓頂拱門和舞台區域。網上效果圖顯示，這些設施將構成一個八角形擂台，周圍環繞著鐵絲網和數千個臨時座位。

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儘管宣傳規模龐大，本次主要只有兩場冠軍頭銜爭奪戰：巴西選手佩雷拉（Alex Pereira）將與法國選手西里爾·蓋恩（Ciryl Gane）爭奪UFC重量級臨時冠軍頭銜；格魯吉亞選手托普里亞（Ilia Topuria）則挑戰現任輕量級臨時冠軍蓋奇（Justin Gaethje）。

UFC總裁懷特（Dana White）本月初表示，將有4300人在南草坪觀看比賽，大部分是軍人；另外合向公眾免費提供85000張門票，供他們在附近的橢圓形草坪公園（Ellipse Park）觀看比賽，所有門票均不對外公開發售。

8.5萬人附近公園觀賽

特朗普此前曾表示，今次比賽將是UFC有史以來「規模最大的賽事」，「競技場就位於白宮正門外」。他說：「我從未見過有人像現在這樣渴望這些門票。」

UFC也將為部分VIP嘉賓提供「豪客」套餐，讓他們在比賽期間享有特殊待遇。UFC並未透露具體價格，但據知名MMA記者阿里爾·赫爾瓦尼報道，貴賓們可能需要支付150萬美元（約1175萬港元）。

傳VIP套餐售150萬美元

UFC表示不會從此次賽事中獲利，其母公司TKO集團控股公司也證實了這一點。UFC總裁夏皮羅（Mark Shapiro）稱，這場比賽是「一項長期投資」。

白宮過去也曾舉辦過一些休閒運動賽事和活動，但UFC這場賽事是首次在白宮舉行職業運動賽。南草坪平時是美國總統迎接外賓、舉辦復活節滾彩蛋等大型活動，以及總統專機起降的場地。