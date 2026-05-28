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華盛頓州紙漿廠化學槽爆炸增至11死 強鹼溶液污染河川

即時國際
更新時間：17:25 2026-05-28 HKT
發佈時間：17:25 2026-05-28 HKT

位於美國華盛頓州的日本製紙集團子公司Nippon Dynawave Packaging造紙廠日前發生化學槽「內爆」，截至27日確認2人罹難，另有9人失蹤被研判死亡。當局表示已無希望找到更多倖存者，行動已從「搜救」轉為「遺體尋回及現場清理復原」。隨着死亡人數推測攀升至11人，這起事件恐成為該州現代史上最慘重的工業災難。

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綜合外媒報道，考利茨第二消防局（Cowlitz 2 Fire）局長戈德斯坦（Scott Goldstein）表示，搜救人員已將現場「所有能搜查的區域」找過一遍，但仍無法確定9名失蹤人員在廠區內受困的確切位置，「從今天上午開始，我們宣布這宗事件從救援轉為復原工作。」

除了確認死亡的2人與推定死亡的9人，事故還造成另外至少8人受傷，其中一些人情況危急。

結束探索行動轉為清理復原

朗維尤消防局隊長阿莫斯（Matt Amos）也表示，由於現場環境「極度危險」，搜尋行動將以「緩慢、有序且謹慎」的方式推進，所有找回的罹難者要先進行除污處理才移交法醫。

華盛頓州長弗格森（Bob Ferguson）27日在記者會上表示：「我們正在做心理準備，這很可能是華盛頓州現代史上最致命的工業悲劇。」

高腐蝕性強鹼溶液槽內爆

26日凌晨，位於華盛頓州朗維尤市（Longview）的紙漿廠內，一座容量約90萬加侖的化學槽突然內爆，槽內盛載的「白液」（white liquor）大量外洩，估計已有約55至57萬加侖溢出，剩餘約2.5萬加侖持續緩慢滲漏。

「白液」是一種由氫氧化鈉與硫化鈉混合而成、用於製造紙漿的強鹼、高腐蝕性化學溶液，這些化學液體沿排水溝流入哥倫比亞河（Columbia River），水質抽樣證實污染，華盛頓州生態局（Department of Ecology）與美國國家環境保護局（EPA）仍在確認污染範圍及環境影響程度。

現場出現數十隻死魚，當局呼籲民眾遠離周邊溝渠與堤防，但強調目前未發現朗維尤市4萬人口的飲水及空氣品質遭受負面影響。

目前事故原因仍不明朗，廠方代表伍德（Brian Wood）表示，公司將「最大限度地配合調查」，「這些都是我們自己的人」。

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