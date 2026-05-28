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2024總統選舉辯論︱拜登妻憶丈夫災難級表現 「以為他中風」

即時國際
更新時間：16:20 2026-05-28 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-28 HKT

美國前第一夫人吉爾拜登（Jill Biden）近日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞專訪，首度坦承丈夫、前總統拜登在2024年總統大選辯論中的失常表現令她驚嚇不已，當下甚至以為是中風症狀。

拜登在電視辯論會中表現慘不忍睹，被對手特朗普完勝。美聯社
拜登在電視辯論會中表現慘不忍睹，被對手特朗普完勝。美聯社

吉爾在訪問中說道：「我嚇壞了，因為在那之前、甚至那之後，我從來沒見過喬（拜登）變成那個樣子，從來沒有」，「我不知道發生了什麼事，我看着他心想『天啊，他中風了』，嚇得我魂飛魄散。」這段訪談預計31日正式播出，CBS先行釋出30秒預告。

辯論全程詞不達意震驚全美

回顧2024年6月，當時81歲的拜登在亞特蘭大與共和黨候選人特朗普進行辯論，全程聲音沙啞，多次講話不順、長時間停頓，甚至低聲含糊不清、語意混亂。

最著名的口誤包括在試圖攻擊特朗普的減稅政策時，將「打敗大藥廠」說成「我們終於打敗了醫療保險（Medicare）」，令全美數千萬名觀眾傻眼，也引爆外界對他心智狀態的疑慮。

在其中一段發言結束後，特朗普甚至嘲諷他說：「我真的不知道他最後那句話在講什麼，我也不覺得他自己知道。」

當時吉爾大力支持拜登，在辯論結束當晚的造勢活動上仍為他打氣說：「喬，你表現得太棒了，你回答了每個問題，了解所有事實。」拜登競選團隊也極力淡化影響，堅稱他只是狀態不佳。

這次辯論表現太差，加上隨後在北約峰會上連連失態，拜登在黨內面臨巨大壓力被要求退選。他起初堅持，最終改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）任民主黨總統候選人，只有短短107天備戰，結果敗給特朗普。賀錦麗事後在回憶錄中，批評拜登執意爭取連任是「魯莽之舉」　。

吉爾也將推出新書《東翼的視角》（暫譯，View from the East Wing），6月2日起巡迴宣傳，書中預計將首度揭露她在白宮見證這段時期的經歷。

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