俄烏戰爭｜英最大情報機構首長：俄軍近50萬人戰死 普京「正在節節敗退」

自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，俄烏雙方並未公布詳細死傷人數。英國最大情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）首長巴特勒（Anne Keast-Butler） 27日在演說中表示，至今「已有近50萬名俄羅斯士兵陣亡」，俄羅斯總統普京「正在戰場上節節敗退」。



巴特勒（Anne Keast-Butler）2023年5月上任，27日是她上任後首次發表公開演說。這位情報首長警告，由於俄羅斯「持續鎖定」英國的重要基礎設施，英國正處於「關鍵時刻」。

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俄烏戰爭踏入第5年，仍堅持要奪取頓巴斯（Donbas）地區全境。 美聯社

巴特勒公布上述數據時引用了「最新情報」，但並未具體說明傷亡人數。她表示：「當我們持續堅定支持烏克蘭時，普京正在戰場上節節敗退。」

參考自2022年2月起，BBC俄語部與獨立媒體Mediazona及志願團體合作統計的俄軍傷亡數字，其透過官方報告、報紙、社交媒體、新墓碑與紀念設施等資料，確認至少已有223,539名俄軍士兵與軍官在烏克蘭戰場死亡。

美國與伊朗開戰無暇推進俄烏和談，俄羅斯繼續轟炸哈爾科夫居民區。 美聯社

而實際死亡人數被認為遠高於此。BBC諮詢的軍事專家認為，透過墓地、戰爭紀念碑與訃聞的分析，可能僅涵蓋總數的45%至65%，換算即大約34.4萬至49.7萬俄軍陣亡。

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至於烏克蘭方面，烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）今年2月曾表示約有5.5萬人陣亡。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）則估計，截至去年12月，烏軍死亡人數約在10萬至14萬人之間。澤連斯基今年3月接受法國媒體採訪時表示，從去年下半年至今年2月，俄軍每月死傷人數達3萬至3.5萬人，與烏軍的死傷比例約為8比1。