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孟加拉水牛與特朗普撞樣成網紅 開齋節前獲特赦逃死劫

即時國際
更新時間：11:20 2026-05-28 HKT
發佈時間：11:20 2026-05-28 HKT

孟加拉早前有一隻罕見白化水牛被指外形神似美國總統特朗普（Donald Trump），意外成為當地「明星」，吸引大批民眾專程前往打卡。報道指，該水牛因撞樣事件，在開齋節（Eid al-Adha）前免避被屠宰之劫。

路透社報道，孟加拉內政部一名官員周三（27日）表示，該頭水牛之前原已被賣出，準備用於開齋節祭祀儀式，但由於水牛近日引發高度關注，當局決定出於安全考慮介入事件。

相關新聞：孟加拉白化症水牛爆紅 金髮造型撞樣「特朗普」成開齋節熱話

水牛性格溫馴，屬白化品種，因此外表較一般水牛更為淺色，配合金色毛髮及粉紅色鼻頭。路透社
水牛性格溫馴，屬白化品種，因此外表較一般水牛更為淺色，配合金色毛髮及粉紅色鼻頭。路透社
水牛需要特別照顧，包括每日多次清洗及餵食，以維持健康狀態。路透社
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由於額前一撮金色長毛造型獨特，被網民及農場主人家人戲稱為「特朗普（Donald Trump）」。路透社
由於額前一撮金色長毛造型獨特，被網民及農場主人家人戲稱為「特朗普（Donald Trump）」。路透社

該官員說，內政部長艾哈邁德已下令饒恕水牛，向買家退款，並將水牛送往達卡國家動物園。「由於安全隱患和公眾異常高的關注度，最終決定在最後一刻饒恕這隻水牛，使它免遭祭祀。」

該隻網紅水牛重約700公斤，飼養於首都達卡附近的納拉揚甘傑（Narayanganj）地區農場。由於額前一撮金色長毛造型獨特，被網民及農場主人家人戲稱為「特朗普（Donald Trump） 」。

農場主人米里達表示，「我弟弟給這頭水牛取名叫特朗普，因為它的頭頂毛髮與特朗普很相似。」他說，水牛性格溫馴，屬白化品種，因此外表較一般水牛更為淺色，配合金色毛髮及粉紅色鼻頭，在當地眾多祭祀牲畜中格外搶眼。

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