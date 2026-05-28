以巴衝突︱哈馬斯武裝派系新領袖遭以色列擊殺 被任命不足兩周

即使以巴停火協議「生效」，但以色列今天指出，已於加沙（Gaza）擊斃哈瑪斯（Hamas）武裝派系新領袖奧德（Mohammed Odeh）。本月較早，以色列才剛擊斃其前任領袖。



法新社報道，自哈瑪斯2023年10月發動攻擊以來，以色列持續系統性鎖定哈馬斯在加沙及區域各地的領導高層。

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奧德是加沙戰爭爆發以來，以色列聲稱擊斃哈瑪斯旗下武裝團體Ezzedine Al-Qassam Brigades第4位領袖。



以色列軍方與國家安全局（Shin Bet）在聯合聲明中表示，奧德昨天身亡，並稱他是在5月15日哈達德（Ezzedine Al-Haddad）遭擊斃後，被任命為Ezzedine Al-Qassam Brigades的領導人。



哈瑪斯武裝派系在聲明中證實奧德為參謀長，並表示他昨晚死於以色列空襲行動。奧德長期擔任哈瑪斯情報部門主管，也是這個組織在加沙走廊中仍存活的最高層人物之一。



以色列國防部長卡茲（Israel Katz）重申，以色列的目標是終結哈瑪斯對巴勒斯坦領土的統治，並暗示推動加沙居民被迫遷移的計畫。