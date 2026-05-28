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日通過法案設「國家情報會議」惹憂慮

即時國際
更新時間：09:28 2026-05-28 HKT
發佈時間：09:28 2026-05-28 HKT

日本參議院昨日表決通過「國家情報會議」設立法案（4月眾議院已通過），以構建以「國家情報會議」為核心、「國家情報局」為執行機構的情報體系。相關動向在日本社會持續引發擔憂。

根據法案，國家情報會議將由首相高市早苗擔任主席，成員包括內閣官房長官、外務大臣、防衛大臣等多名閣僚，目的是打破警察廳、外務省、防衛省及公安調查廳等現有情報機構「縱向分割」的局面，強化「首相官邸主導」。

相關新聞：日本眾院通過設「國家情報局」

內閣官房旗下的「內閣情報調查室」也將同步升格為「國家情報局」，預計最快7月成立，負責跨部會協調，相關機關依法須提供必要資訊與資料。

高市政府此舉使日本輿論聯想到二戰前和二戰期間的「特高課」。明治大學客座研究員纈厚對說，新情報體系的構建可能會使日本與鄰國的民間交流受到監視和限制。在野黨質疑情報機構權限擴大後，可能加強對國民監控，進一步侵害憲法保障的言論自由與隱私權。

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