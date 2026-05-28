三星工會通過薪資協議 記憶晶片員工人均年花紅達313萬

南韓三星電子工會昨日投票通過與資方達成的里程碑式薪資協議，記憶體晶片業務員工成最大贏家。根據協議，三星將半導體業務營業利潤的10.5%撥作特別獎金。在人工智能(AI)帶動高頻寬記憶體需求下，已成三星盈利核心的記憶晶片業務的員工預計今年人均花紅約313萬港元。相比之下，代工及邏輯晶片設計部門，以及手機、電視部門等員工分紅少一大截。這場圍繞花紅分配的激烈爭議，加劇了員工之間的對立。

三星電子勞資雙方上周三在南韓勞動部長最後一刻的調解下，達成初步薪資協議，避免了原定為期18天、可能衝擊全球晶片供應並拖累南韓經濟的一場大罷工行動。

相關新聞：南韓半導體員工變打工皇帝 買千萬元豪宅婚戀身價直逼律師

三星員工隨後於上周五對這項協議展開投票，到昨日早上投票結束，參與投票的6萬2616名員工中，近74%支持這項協議。根據協議，三星電子7.8萬名半導體員工將獲得公司半導體營業利潤的10.5%。按照KB證券公司的預測，這將形成一個超過34萬億韓圜的獎金池。除此之外，員工還將通過現有獎金計劃獲得佔營業利潤1.5%的獎金。

近74%員工支持協議

這次分紅的最大贏家是記憶體晶片部門。因AI浪潮帶動的高頻寬記憶體(HBM)需求爆發，三星記憶晶片部門2.8萬名員工人均預計今年可得花紅約6億韓圜（約313萬港元）。相較之下，持續虧損的代工及邏輯晶片設計部門人均花紅約為1.5億至2億韓圜；而負責手機與電視業務的設備體驗（DX） 部門員工花紅則僅為600萬韓圜(3.1萬港元)。巨大的部門差距折射出記憶晶片業務的強勁勢頭。

相關新聞：三星罷工︱三星勞資突達臨時協議 暫避過大罷工

然而，三星電子因AI晶片業務績效獎金問題，已陷入了長達5個月的內部爭議，激化了員工之間對立。績效獎金的差距帶來的階級分化陰影也越發明顯。

獎金分配引發員工家屬不滿

英國《金融時報》引述知情人士報道，三星電子設備體驗部門正面對中國競爭對手壓力，盈利能力持續轉弱。與此同時，DX部門採購晶片的成本上升，卻讓三星半導體部門受惠，令DX部門處境更為尷尬。

三星獎金分配差距也引發員工家屬不滿。近日，南韓東灘地區的主婦網上討論區中便有不少人抱怨，有人留言說：「丈夫在DX部門同樣天天加班，為何績效獎金竟與記憶體業務部相差近百倍？」職場社交平台中，也有人發文稱：「同一間大學、同一個實驗室畢業，還同期入職，但僅僅因為業務部分配這個『運氣』，年薪差距就達到數億韓圜，連群聊氣氛都變得尷尬。」