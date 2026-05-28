拜登起訴司法部 阻公開「記憶遲緩」機密案錄音 轟特朗普政府「政治清算」

前美國總統拜登於當地時間5月26日正式向華盛頓聯邦法院提起訴訟，狀告美國司法部，強烈要求法官介入並頒下禁令，阻止當局對外公布與他相關的訪談錄音及文字記錄。這批關鍵資料源自特別檢察官此前針對拜登處理機密文件案的調查，若無司法干預，現任總統特朗普治下的司法部計劃於6月15日將其公諸於世。

不滿居家私人談話遭強行公開 質疑司法部突變更立場

是次涉案的核心資料，為2016至2017年間拜登卸任副總統後，在其私人家中與撰寫回憶錄的代筆作家之間的訪談記錄。拜登的法律團隊在訴狀中嚴正指出，這些私人居家談話內容受到公民隱私權的憲法保護，司法部強行將其公開，完全屬於無端侵權行為。

特別檢察官羅伯許在報告中直指拜登存在「記憶遲緩、細節辨識困難」等問題，一度對其競選連任造成沉重的政治打擊。路透社

拜登狀告美國司法部，強烈要求法官介入並頒下禁令，阻止當局對外公布與他相關的訪談錄音及文字記錄。

律師團隊更將矛頭直指現任特朗普政府。訴狀提到，司法部此前一直主張這批私人資料無需對外公開，惟特朗普今年年初上台後，司法部卻突然「變臉」變更立場，決定全面公開。拜登方認為，現屆政府在缺乏任何合理解釋的情況下推翻前案，此舉背後的動機極具爭議，外界亦質疑這是特朗普對政治對手展開的「政治清算」。

特檢曾指拜登「記憶遲緩」 文字紀錄曾引爆兩黨權鬥

拜登在總統任內捲入私藏機密文件風波，時任特別檢察官羅伯許（Robert Hur）隨即展開深入調查，並在搜證過程中取得上述的居家訪談錄音。雖然該項調查已於2023年完成，報告亦指沒有足夠證據指控拜登失職或構成刑事犯罪，但報告中卻直指拜登存在「記憶遲緩、細節辨識困難」等問題，一度對其競選連任造成沉重的政治打擊。

事實上，這已非拜登首次出手阻止錄音曝光。拜登過去亦曾動用總統行政特權，極力阻止公開他本人與特別檢察官羅伯許長達5小時的直接訪談錄音。直至2024年，該訪談的文字紀錄被強制公開，內容顯示拜登對涉密文件的細節記憶確實相當模糊。當時由共和黨把持的眾議院，更曾因不滿時任司法部長加蘭（Merrick Garland）拒絕交出原版訪談錄音，投票表決對加蘭提出刑事藐視國會起訴，引發兩黨激烈的制度權鬥。

隨着6月中旬的公開期限逼近，美國兩黨再次就此案針鋒相對。共和黨人長期抨擊司法部對拜登過度包容、大搞保護傘，指控其與特朗普同樣面對機密文件案時卻遭遇「抄家」起訴的待遇，存在赤裸裸的雙重標準；民主黨人則堅決反駁，強調拜登在調查過程中全程配合，與特朗普當年涉嫌藏匿、甚至拒不歸還涉密文件的涉嫌阻礙司法公正行為，有着本質上的區別。

對於拜登是次的突發入稟，美國司法部目前表示不予置評，未有作出任何官方回應。