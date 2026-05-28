伊朗局勢｜美軍再轟伊朗南部軍事重鎮 阿巴斯港凌晨頻傳巨響

美國總統特朗普揚言不容許伊朗控制霍爾木茲海峽後，美軍隨即傳出在軍事層面採取行動。伊朗南部重要港口城市及海軍基地阿巴斯港（Bandar Abbas），於當地周四（28日）凌晨時分突然傳出連串驚天爆炸巨響。英美主流媒體隨後引述不具名的美國官員證實，美軍已對當地的伊朗軍事設施發動了新一輪精準空襲，旨在「清除對美軍及國際航道安全構成嚴重威脅的軍事據點」。

特朗普才揚言「不守規矩就炸飛」

據外媒報道及當地的社交網絡流傳消息，阿巴斯港的居民在深夜時分被多下沉重的爆炸聲驚醒，現場火光沖天。阿巴斯港作為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍的核心基地，長期駐紮大量新型快艇及導彈發射裝置，並扼守着全球石油運輸命脈霍爾木茲海峽的咽喉要道。

美國總統特朗普揚言不容許伊朗控制霍爾木茲海峽後，美軍隨即傳出在軍事層面採取行動。美聯社

多名美國官員向傳媒證實了這次深夜突襲，明確指出美軍是次打擊的目標，正是那些對霍爾木茲海峽內航行的美軍艦艇及商船「構成即時與潛在威脅」的伊朗前線軍事設施。雖然伊朗當地的防空系統在襲擊發生時緊急啟動並試圖進行攔截，但初步消息顯示，美軍的精準打擊已成功摧毀了多個預定目標。

這場毫無預警的深夜空襲，與特朗普早前的強硬表態遙相呼應。就在數小時前，特朗普才在白宮內閣會議上高調宣示，霍爾木茲海峽屬於國際水域，絕不容許伊朗或任何國家直接或共同控制。他當時警告海灣國家阿曼，若不守規則「就會被炸飛」，並強調美方絕不會在制裁問題上對德黑蘭做出任何讓步。