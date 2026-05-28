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伊朗局勢｜特朗普：拒德黑蘭控制霍爾木茲海峽 反對由中俄接收濃縮鈾

即時國際
更新時間：06:22 2026-05-28 HKT
發佈時間：06:22 2026-05-28 HKT

美國同伊朗的和平談判仍在拉鋸。美國總統特朗普於當地時間周三（27日）在白宮內閣會議及會後發表一系列強硬言論，指如果由中俄接收伊朗高濃縮鈾，他會感到不安，又強烈反對伊朗與阿曼共同控制戰略要道霍爾木茲海峽。特朗普甚至公開發出戰爭威脅，揚言海灣盟友阿曼若不守規矩，將會被美軍「炸飛」。

警告盟友阿曼不守規矩會被「炸飛」

針對有報道指伊朗當局向阿曼提議合作，試圖對位於兩國之間的霍爾木茲海峽實施海上交通管控，並建立一種共同收費機制，特朗普在內閣會議後對記者發表看法時展現出寸步不讓的鷹派姿態。他斬截鐵截地表示：「沒人能夠控制海峽。海峽將會對所有人開放，這也是我們與伊朗談判的一部分。」

美國總統特朗普於當地時間周三（27日）在白宮內閣會議及會後發表一系列強硬言論，指如果由中俄接收伊朗高濃縮鈾，他會感到不安。美聯社
美國總統特朗普於當地時間周三（27日）在白宮內閣會議及會後發表一系列強硬言論，指如果由中俄接收伊朗高濃縮鈾，他會感到不安。美聯社
特朗普又強烈反對伊朗與阿曼共同控制戰略要道霍爾木茲海峽。美聯社
特朗普又強烈反對伊朗與阿曼共同控制戰略要道霍爾木茲海峽。美聯社

特朗普強調，霍爾木茲海峽屬於國際水域，不歸任何特定國家管轄，美方將會對海峽秩序進行監管。與此同時，他更向海灣盟友阿曼發出嚴厲警告，指阿曼必須像其他國家一樣遵守規則，否則將面臨美軍的毀滅性打擊。特朗普直言：「如果他們不守規矩，我們就只能把他們炸飛。他們很清楚這一點，所以會安分守己，不會有事的。」

拒絕中俄充當第三方 斬斷伊朗濃縮鈾「安全出路」

除了海峽控制權，核庫存的去留亦是美伊談判中無法繞過的重中之重。核能分析師指出，外界原本預期中俄可能仿效2015年奧巴馬執政時期的做法，再次充當可以接受的「第三方」，負責接收並運走伊朗境內可用於製造核武的高濃縮鈾，以此作為結束戰爭的潛在協議。

然而，特朗普在周三徹底關閉了這一可能性。他明確向媒體表示，他強烈反對由俄羅斯或中國回收並接管伊朗的高濃縮鈾庫存，更直言：「那樣會讓我感到不安。」

堅拒放鬆制裁 揚言不排除「回去完成戰爭」

特朗普更全面打破了市場對於兩國即將取得突破並減免制裁的樂觀預期。他說，伊朗即使同意放棄高濃縮鈾，也絕不可能換取美國解除制裁，「我們絕不是在談論會放鬆制裁、釋放資金之類的事情，完全沒有這回事。」

目前，德黑蘭方面堅持要求將黎巴嫩的和平納入整體協議中。儘管在以色列與真主黨衝突激化、黎南戰況全面升級之際，黎以雙方代表團已赴美談判。

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