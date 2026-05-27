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伊朗局勢︱美伊初步非正式協議內容披露 霍爾木茲海峽商船一個月內恢復通行

即時國際
更新時間：21:51 2026-05-27 HKT
發佈時間：21:51 2026-05-27 HKT

新華社報道，據隸屬於伊朗司法部的「平衡」通訊社周三（27日）報道，一份有關伊朗與美國諒解備忘錄框架的「初步非正式文件」被披露，內容涉及霍爾木茲海峽、地區軍事部署及未來協議安排等問題。

根據文件，美國承諾解除針對伊朗的「海上封鎖」，並撤出部署在伊朗周邊區域的部分軍事力量。作為交換，伊朗將於一個月內逐步把霍爾木茲海峽商業船隻通行量恢復至局勢升級前水平，但不包括軍事船隻。船隻通行的管理和航線安排，將由伊朗與阿曼共同協調。

文件顯示，如果伊美能在60天內達成最終協議，相關內容可能以具有約束力的聯合國安理會決議形式獲得確認。

報道稱，伊朗方面強調，在完成「切實可驗證」的核查之前，伊方不會採取任何實際行動。

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