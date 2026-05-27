柬埔寨等國電騙犯轉移陣地 中國駐印尼使館：越來越多人到當地作案

中國近年大力打擊柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南等地電騙活動。正當以為相關活動收歛之際，竟疑似在印尼死灰復燃。中國駐印尼大使館指，有跡像顯示，越來越多曾在柬埔寨等國從事電詐的人員，正轉移至印尼作案。

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中國駐印尼大使館微信周三（27日）發文稱，近期，中國駐印尼使領館接到多宗中國公民遭遇電詐的求助案件，不少人蒙受了慘重經濟損失；印尼方面已搗毀多處電詐窩點。



通報也稱，當前在印尼發生的電詐類型，主要有冒充政府機構工作人員詐騙、換匯詐騙、簽證詐騙、「殺豬盤」「仙人跳」詐騙、買賣投資詐騙等。

中國駐印尼使領館同時提醒中國公民提高安全防範意識，警惕各類詐騙陷阱，保護自身財產安全。

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據印尼《國際日報》報道，印尼警方近期連續破獲多宗跨境網絡犯罪案件，印尼國際刑警組織5月13日曾通報，僅在峇里島、巴淡島和雅加達三地，此前兩周已有逾550名涉案人員被控制，其中大部分為外籍人員。

