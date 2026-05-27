恐怖情人︱法國男跟女友玩「遊戲」判監25年 迫飲尿舐馬桶賣淫近500人

法國迪涅萊班（Digne-les-Bains）法院上周六（23日）判處一名51歲前銀行男經理布希（Guillaume Bucci）25年監禁，理由是他對前伴侶萊蒂西亞（Laetitia R.）實施性侵、虐待及強迫賣淫等多項罪名。

產女數天後遭迫賣淫

據報道，兩人同居的7年間，萊蒂西亞淪為布希的生財工具。從2015年至2022年，她被迫多次賣淫，與近500名男子發生性關係，並被命令用筆記本詳細記錄所有客戶名單。萊蒂西亞在法庭上崩潰落淚表示，「當（強迫賣淫）人數來到487人的時候，我徹底停止計數了。其中有些人，我甚至被迫接待了高達10次。一點一滴地，我覺得我的內心已經死去了。」

最令人髮指的是，2017年，萊蒂西亞剛生下兩人的女兒、從醫院出院的當天，布希就強迫她與一名卡車司機發生性關係。檢方指控布希以「性愛遊戲」（SM）為名義，對萊蒂西亞實施心理控制與洗腦。

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常被勒頸 皮帶電線抽打

除了強迫賣淫之外，萊蒂西亞還控訴，她經常遭到布希用皮帶、廚房切菜板、電線抽打，甚至多次被掐住脖子直到幾乎窒息。布希還強迫她舔公共廁所，並迫她喝下他的尿液。然而，萊蒂西亞並未被下藥，而是在「完全清醒」的狀態下被迫承受這一切。

剝奪睡眠 消磨反抗意志

為了對她實施極端的精神折磨，布希刻意剝奪萊蒂西亞的睡眠，每10天只允許她睡飽一個晚上。布希甚至冷血地對她說：「妳必須清醒地意識到現在正發生在妳身上的事。」萊蒂西亞痛苦地表示：「每一次被強加這些惡行，我的一部分就永遠碎掉了。我不知道該怎麼逃，我當時甚至想，如果我乖乖聽話，他打我或許會打得輕一點。」

辯稱在玩「遊戲」

布希亦承認犯下多項罪行，包括勒頸、焚燒和獸交，但他辯稱這些都是「在他們親密關係中雙方自願的性遊戲」。

儘管檢察官痛斥布希「對其他女性有極高的再犯風險」，並要求判處無期徒刑，但法院最終裁定判處其25年有期徒刑，且必須服滿至少三分之二的刑期（約16.6年）後，才具備申請假釋的資格。