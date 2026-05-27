伊朗局勢︱美再空襲伊朗 鎖定導彈陣地布雷艇

在市場樂觀期待美國與伊朗談妥協議重啟霍爾木茲海峽之際，美軍周一突然再度對伊朗南部發動所謂的「自衛」打擊，鎖定導彈發射陣地與2艘布雷艇，伊媒稱艇上四名軍人死亡。伊朗外交部強烈譴責美國違反停火，革命衛隊宣稱保留「報復」的權利。但美伊雙方的和談仍持續，據報主要分歧之一，是伊朗海外資金解凍問題，伊方正推動解凍伊朗240億美元(1880億港元)資金。

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美軍稱打擊「暫時結束」

美軍中央司令部周一說，美軍當天對伊朗南部發動「自衛性」空襲，目標包括伊朗導彈發射陣地和試圖布設水雷的船隻，旨在保護美軍部隊「免受伊朗軍隊構成的威脅」。霍士新聞援引美軍高級官員稱，當天有2艘伊朗船隻被發現在霍爾木茲海峽試圖布雷，美軍對其進行打擊並成功摧毀，同時還對位於阿巴斯港的伊朗防空導彈發射基地實施打擊。官員表示，美方的打擊行動目前已「暫時結束」。

伊朗指違反停火 保留報復權利

伊朗媒體報道，周一深夜南部阿巴斯港聽到三起爆炸，霍爾木茲海峽沿岸的錫里克和賈斯克兩地也傳出類似爆炸聲響。伊斯蘭革命衛隊海軍兩艘快艇遭美軍戰機襲擊，艇上4名革命衛員死亡。作為回應，伊方向阿曼灣的美國軍艦開火。美軍隨後對阿巴斯港東邊進行空襲。 革命衛隊稱，他們在波斯灣的伊朗領空擊落一架美軍MQ－9型「死神」無人機。 並向一架RQ-4無人機和一架F-35戰鬥機開火，將其驅逐。

伊朗外交部昨日強烈譴責美方的「挑釁行動」明顯違反停火，稱伊方「絕不會對任何侵略置之不理」。 革命衛隊稱，保留進行報復的合法權利。

不過，美國國務卿魯比奧昨日表示，美伊雙方仍在就協議進行磋商，敲定相關文本措辭「還需數日」。 他在印度告訴記者：「今天卡塔爾仍有會談在進行，我們會看看能否取得進展。我認為各方仍在針對協議初稿的用字遣詞進行協商，所以還需要幾天時間。」他說，霍峽必須保持開放，確保船隻通行不受阻礙且完全免費。

資金解凍為分歧之一

伊朗媒體引述一名接近談判團隊的消息人士表示，目前伊美談判的主要分歧之一，是伊朗海外資金解凍問題。 由伊朗國會議長卡利巴夫率領的代表團，周一前往卡塔爾首都多哈，與卡塔爾高官就終戰相關議題磋商。伊媒昨日報道，卡利巴夫推動解凍伊朗240億美元資金。伊方要求其中一半資金必須在美伊諒解備忘錄發布後立即解凍，剩餘部分在60天內解凍。

《華爾街日報》援引調解方的話報道，談判進展放緩，在伊朗核計劃及解除對伊朗制裁等問題上僵持不下。美方要求伊朗先就核計劃作出更明確承諾，伊方則希望美方明確解除制裁及解凍資產的具體細則。美方擔憂，伊朗一旦獲得部分制裁豁免，會在核計劃問題上拖延。

特朗普周一在社交網發文說：「濃縮鈾（核塵埃！）要嘛立即移交給美國帶回銷毀，要麼最好是在與伊朗伊斯蘭共和國的結合與協調下，在原地或另一個可接受的地點銷毀，並由原子能機構見證相關過程和事件。」