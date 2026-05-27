特朗普罕有大衞營召開內閣會議 因惡劣天氣移師白宮 料聚焦美伊談判

當地時間5月26日，美國總統特朗普在社交平台上發文表示，由於預計翌日（27日）的天氣狀況惡劣，原定在馬里蘭州總統度假勝地大衞營（Camp David）舉行的全體內閣會議，將移師回華盛頓白宮舉行，而前往大衞營的行程則被迫推遲。

3月以來首度召開內閣會議 卸任情報總監將出席

據美國媒體《紐約郵報》及白宮早前消息，華盛頓特區近日連場暴雨，由於特朗普通常乘坐直升機前往距離華盛頓約60英里的大衞營，惡劣天氣最終迫使這項罕有的行程全面「改道」。

由於特朗普通常乘坐直升機前往距離華盛頓約60英里的大衞營，惡劣天氣最終迫使這項罕有的行程全面「改道」。美聯社

美國總統特朗普在社交平台上發文表示，由於預計翌日（27日）的天氣狀況惡劣，原定在馬里蘭州總統度假勝地大衞營（Camp David）舉行的全體內閣會議，將移師回華盛頓白宮舉行。美聯社

這次會議是自今年3月26日以來，特朗普首度召開內閣會議，亦是其自2025年1月就任總統以來的第12次內閣會議。美聯社

這次會議是自今年3月26日以來，特朗普首度召開內閣會議，亦是其自2025年1月就任總統以來的第12次內閣會議。一名白宮官員證實，包括即將卸任的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在內，所有內閣成員預計均會出席周三在白宮舉行的會議。

官員透露，會議的官方議程將圍繞「本屆政府近期取得的成就，包括在經濟和小企業領域取得的勝利、『消除欺詐工作組』的成果亮點，以及外交政策方面的最新進展」。隨着11月中期選舉步步逼近，特朗普政府亦計劃藉此向選民展示其在改善民生、降低生活成本（Affordability）方面的工作成果。

伊朗南部受襲 哈梅內伊揚言向中東美軍基地報復

儘管官方列出多項內政議題，但外界普遍預期，美伊局勢及停火協議將徹頭徹尾主導今次會議。美軍在剛過去的周一深夜，向伊朗南部多個目標發動了猛烈空襲；隨後，伊朗最高領袖哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）隨即發表強硬講話，揚言要對美國位於中東的軍事基地展開報復。

正在印度訪問的美國國務卿盧比奧周二表示，儘管軍事局勢緊張，美伊雙方的談判依然在持續進行中。他向傳媒透露，雙方目前正就初步協議文件的「具體字眼」展開激烈的隔空拉鋸，預計仍需要「數天時間」才能敲定所有細節。盧比奧強調，特朗普總統已經明確表達了其立場——美方要麼達成一項符合美國利益的優質協議，要麼索性不簽。