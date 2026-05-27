伊波拉病毒｜剛果醫院連環遇襲25名病人逃脫 恐成社區爆發隱形炸彈

剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情持續惡化，已被世界衛生組織（WHO）列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。目前當地的疑似個案已累計超過900宗、確診病例達101宗，並有至少220宗疑似因染疫而死亡的個案。在多重亂象夾擊下，當地的防疫工作正深陷被動。

民眾否認疫情爆衝突 家屬不滿「禁自行安葬」搶遺體

上周末，作為疫情起源地的伊圖里省（Ituri）爆發嚴重衝突。當地蒙布瓦盧綜合醫院（Mongbwalu General Hospital）連續遭到襲擊，先後有25名疑似染疫的病人趁亂逃離醫院。截至目前，其中4人的檢測結果已經出爐，證實有1人確診。該名確診者流落社區，形成了極高的隱性傳播風險；另有一名重病的疑似患者，在逃離過程中不幸死亡，期間未知有否接觸其他居民。

據了解，引發襲擊與衝突的主因，是部分當地民眾至今仍然否認伊波拉疫情的存在。此外，防疫單位為了防止病毒擴散，明令禁止家屬自行安葬死者遺體，這項規定引發死者家屬的強烈不滿。

在地方勢力的煽動下，抗議行動最終演變成暴力襲擊。蒙布瓦盧綜合醫院的醫療總監指出：「民眾中存在否認這種疾病的人，有些人甚至企圖強行認領疑似或確診個案的遺體，帶回家自行安葬。」

歷史積怨加深防控難度 疫情跨境蔓延烏干達

由於當地民眾對官方及外部前來援助的防疫資源抱有極深的質疑，加上過往的疫情中曾多次發生武裝組織擾亂防疫、襲擊醫護人員的事件，種種歷史積怨與不信任感，導致當前的疫情防控難度幾何級數上升。

目前，這波伊波拉疫情已經擴散至剛果境內的多個省份，甚至已跨境傳入鄰國烏干達，烏干達至今已錄得7宗確診病例。在檢測延遲、人為干擾及暴力襲擊等多重亂象疊加下，伊波拉病毒在社區傳播及跨境擴散的風險正持續升高，情況令人憂慮。