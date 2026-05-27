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伊朗局勢｜特朗普濃縮鈾立場疑軟化 伊總統：準備好達成有尊嚴協議

即時國際
更新時間：02:13 2026-05-27 HKT
發佈時間：02:13 2026-05-27 HKT

美伊結束戰爭的談判持續，當雙方仍就濃縮鈾處置、霍爾木茲海峽及伊朗資金解凍等核心問題進行拉鋸之際，美國總統特朗普在社交網站發文，就備受關注的濃縮鈾問題提出折衷建議，態度被視為較以往軟化；伊朗總統佩澤希齊揚亦表示，伊方已準備好達成一個「有尊嚴的」框架協議，以結束區內持續的戰火。

特朗普倡可就地銷毀濃縮鈾

特朗普在社交平台上建議，伊朗可用於製造核武的高濃度濃縮鈾，可以立即交予美方並運回美國國內銷毀；又或者在與伊朗政府協調、於國際機構全程見證下，於伊朗就地或在另一處可接受的地點銷毀。他特別強調，整個處置過程必須由「原子能委員會」（輿論普遍認為是指國際原子能機構，IAEA）或等同機構全程監督。

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報道指，特朗普此番言論與其過往強硬要求伊朗必須單方面「交出」濃縮鈾的態度相比，明顯有所軟化，並顯示他對伊朗共同參與處置過程持開放態度。事實上，特朗普過去對伊朗展開軍事行動的核心主因之一，正是針對伊朗擁有純度達60%的高濃度濃縮鈾。

傳高濃縮鈾擬運往中國 中方：願發揮建設性作用

與此同時，有中東媒體報道指，德黑蘭政府正考慮將這批高濃縮鈾運往中國。在外交部例行記者會上，外媒記者問及伊朗是否已請求中方協助轉移高濃縮鈾、以及中方是否願意接受。外交部發言人毛寧回應時表示，自美以伊戰事發生以來，中方一直同包括伊朗在內的各方保持緊密溝通，為止戰奔走、為促和努力。

毛寧重申，中方一貫支持通過對話談判和平解決伊核問題，希望各方抓住機會達成兼顧彼此合理關切的方案。中方願意繼續為政治外交解決伊核問題發揮建設性作用，維護國際核不擴散體系。

伊議長赴卡塔爾 爭取解凍240億美元海外資產

在外交斡旋方面，兩國仍在細節上緊密博弈。伊朗外交部發言人巴加埃周一證實，談判取得了一定進展，但能否盡快落實「取決於美國」。他透露，美伊談判重點仍是推進諒解備忘錄的文本內容，並強調黎巴嫩問題將會納入潛在的諒解條款之中。

為了打破資金僵局，伊朗議長卡利巴夫已親自到訪調停國之一的卡塔爾，全力推動解凍伊朗在海外被凍結的240億美元資產。伊方提出的方案非常明確：其中一半資金（即120億美元）必須在美伊諒解備忘錄發布後立即解凍，餘下的一半則須在60天內悉數解凍。

伊總統與卡塔爾元首通話 議會要員提醒美方或撕毀協議

當地時間26日，伊朗總統佩澤希齊揚與卡塔爾埃米爾塔米姆通電話。佩澤希齊揚明確表示，伊朗已經做好準備，去達成一個「有尊嚴的」框架協議，以徹底結束地區內持續的戰爭與緊張局勢。卡塔爾方面亦承諾，將不遺餘力為地區和平付出一切努力。

然而，伊朗政壇內部對美國的誠信依然抱持高度戒備。伊朗伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席阿齊茲受訪時直言：「美國人不太可能真誠行事，他們太習慣於撕毀協議了。」他提醒，即使雙方成功簽署協議，亦不代表衝突徹底結束或挑戰消失，直言「離一切結束還很遠」。阿齊茲更強調，經歷了今年2月28日的戰事後，如今的伊朗與以往已完全不同，國家必須隨時為這場生死攸關的鬥爭做好全面準備。

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