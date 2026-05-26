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特朗普體檢迎80大壽 屢現手瘀腳踵瞌眼瞓引健康疑雲

即時國際
更新時間：17:35 2026-05-26 HKT
發佈時間：17:35 2026-05-26 HKT

美國總統特朗普（Donald John Trump）計劃於當地時間周二（26日）前往沃爾特．里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行體檢和牙科檢查。這將是過去13個月以來，特朗普第3次親自前往該醫院體檢。

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2025年，特朗普被拍到腳踝明顯腫脹。路透社
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特朗普今年在公開場合被發現頸部與雙手有多處瘀傷及紅斑，腳踝也有腫脹情況。對此，白宮解釋為總統頻繁握手及服用阿司匹林作為血液稀釋劑所致。此外，他在會議期間偶爾閉目養神，進一步引發外界對他健康狀況的質疑。

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儘管外界對他的健康狀況時有猜測，特朗普本人卻經常宣稱自己身體非常健康，並將精力充沛視為競選連任的重要優勢，更曾嘲諷對手拜登為「瞌睡喬」（Sleepy Joe）。特朗普於今年6月將滿80歲，是美國上就任總統最年長的總統。

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