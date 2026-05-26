老撾7村民為淘金被困水淹洞穴6日 救援人員 專家抵現場嘗試救人

泰國洞穴救援專家已加入救援隊伍，參與營救在老撾洪水淹沒洞穴中，被困超過五天的7名村民。該批泰國洞穴救援專家曾參與，2018年泰國青少年足球隊被困洞穴救援行動。

上周三（20日），7名老撾村民為淘金，進入位於首都萬像東北約125公里的賽頌汶省（Xaisomboun）中部龍政縣一個洞穴。不料，突然而至的洪水堵住洞穴入口，村民至今已受困超過5天。

救援人員嘗試拯救被困洞穴多日的老撾村民。美聯社

救援人員嘗試拯救被困洞穴多日的老撾村民。美聯社

救援人員嘗試拯救被困洞穴多日的老撾村民。美聯社

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老撾國家通訊社「Laophattana News」報道，2名泰國救援專家和一名芬蘭專家，昨日（25日）抵達老撾，協助展開救援行動。老撾志願救援協會指出，目前約有100名來自該國和泰國的救援人員，已前往洞穴現場。

老撾救援隊23日曾致函泰國慈善機構，請求提供專業人員和設備，包括水泵、發電機和熱成像設備，以幫助定位和營救被困的七人。

在24日的勘察中，救援隊試圖進入洞穴其中一處定點，但之後需要穿越急流，並潛入約10米深的水潭，搜救難度非常高。

救援隊將這次事件描述為人道主義緊急事件，相關人員目前正在惡劣的洪水條件下開展工作。救援隊指出，洞穴位於偏遠地區，結構複雜且深入地下，部分通道距離入口超過100米，加上當地持續降雨，洞內水位上漲，進一步加大搜救難度。



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2018年6月，泰國一支少足隊和25歲教練進入清萊岩洞探險，後因雨季洪水受困。經數個國家救援隊通力合作，兩周後救出所有隊員，但一名救援人員不幸因缺氧死亡。該事件後來更被改編為電影《13條命》（Thirteen Lives）及紀錄片《洞穴救援》（The Rescue）。