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熱浪襲歐洲︱英法迎最熱5月 西班牙南部或達40度

即時國際
更新時間：14:24 2026-05-26 HKT
發佈時間：14:24 2026-05-26 HKT

西歐地區周一（25日）遭遇熱浪衝擊，英國、法國錄得破紀錄的高溫，西班牙預計周末時氣溫更可能升至攝氏40度。

用水需求已近極限

英國氣象局表示，倫敦邱園（Kew Gardens）周一氣溫達34.8度，創5月史上單日最高溫。英國衛生安全局已發布琥珀色（Amber Warning）與黃色高溫（Yellow Warning）警報，並持續至周三。更有當地水務公司警告，薩塞克斯郡（Sussex）和肯特郡（Kent）的用水需求已接近極限，部分地區或面臨供水中斷。

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法國352處破高溫紀錄

一海之隔的法國也未能倖免，該國氣象局周一（5月25日）指出，全國352個天氣站測得5月單日新高氣溫紀錄，其中朗德省（Landes）最高達37.1度。有科學家表示，以1979至2025年的氣候基準計算，現今高溫屬千分之一機率的罕見事件，在工業革命前更不可能發生這情況。

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西班牙國家氣象局則估計，熱浪維持一整周，而周四至周五（28日至29日）氣溫將更高。全國多數地區氣溫達最少攝氏34度，周末南部部分地區估計達攝氏38度，更甚至可能達攝氏40度。

專家：未來熱浪更頻仍

法國氣象局表示，受熱穹現象（（Heat Dome）及來自非洲摩洛哥的熱空氣被困於高氣壓影響，歐洲未來將更頻繁、更早地面臨大規模極端炎熱天氣。氣候模型估計，歐洲6月爆發熱浪的機率是工業革命前時期的10倍。法國氣候研究員沃特塔迪（Robert Vautard）表示，歐洲熱浪延長正是氣候變化影響的證明，最終歐洲將可能在4月及10月出現熱浪。

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