巴西總統盧拉確診早期皮膚癌 接受頭皮預防性放射治療

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）確診早期皮膚癌，已開始接受預防性放射治療。醫療團隊及總統府周一（26日）表示，現年80歲的盧拉目前情況穩定，日常工作不受影響。

負責治療的醫院發表醫療報告指出，盧拉早前於4月24日切除一處基底細胞病變（basal cell lesion），醫生其後決定安排頭皮部位接受「補充性、預防性表層放射治療」，以減低再次出現病變風險。

盧拉是巴西歷來年齡最大的在任總統，近年健康狀況曾多次引起關注。路透社

巴西總統府發言人向路透社表示，相關病變屬「小型」早期癌症，盧拉將接受15次放射治療療程，以預防進一步出現病灶。

盧拉是巴西歷來年齡最大的在任總統，近年健康狀況曾多次引起關注。他於2024年曾接受緊急手術，處理及預防腦部出血問題，並曾於2011年接受喉癌治療。