伊波拉病毒︱剛果民眾搶遺體爆衝突　警方向天開槍驅散

剛果民主共和國（DR Congo）東部伊圖里省（Ituri）伊波拉疫情持續擴散，當地警方周日在蒙瓜魯（Mongwalu）一間伊波拉治療中心外向天開槍，驅散試圖搶回死者遺體的憤怒民眾。

累計逾900宗疑似個案

據BBC引述當地記者報道，群眾要求院方交還兩名死者遺體，其中一人為當地知名天主教牧者。警方最終需要鳴槍示警控制場面。醫院方面表示，遺體因帶有高度傳染性，若自行處理葬禮，可能進一步擴散病毒。

涉事治療中心在此前一晚亦曾遭襲擊，有隔離帳篷被縱火焚毀。由於部分民眾質疑當局及對死因存疑，當地社區對防疫措施出現深厚不信任。

剛果目前累計逾900宗疑似伊波拉病例及220宗疑似死亡個案。紅十字會義工現時需在警方保護下進行安全埋葬程序，以減低病毒傳播風險，但已有3名義工懷疑因處理遺體感染伊波拉死亡。

鄰國面臨病毒擴散風險

世界衛生組織（WHO）表示，今次疫情由罕見的Bundibugyo型伊波拉病毒引發，該病毒已超過10年未有出現，目前亦未有針對性疫苗或藥物，預料至少需9個月才能研發疫苗。

非洲疾控中心（Africa CDC）已將疫情列為公共衛生緊急事件，並警告包括烏干達、南蘇丹、盧旺達及肯尼亞等多國面臨擴散風險。烏干達周一亦新增兩宗確診病例，累計7人感染、1人死亡。

非洲疾控中心主任卡塞亞（Jean Kaseya）表示，剛果、烏干達及南蘇丹已同意制定3.19億美元應對計劃，以阻止疫情蔓延。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）則宣布率先提供500萬美元援助，呼籲國際社會盡快提供支援。