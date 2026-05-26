烏干達國家公園客車撞大象釀3死4傷 車輛載稅務局官員

一輛載有烏干達官員的客車，周日晚（24日）在該國西北部默奇森瀑布國家公園（Murchison Falls National Park）內撞上一頭正在過路的大象，事故造成3人死亡、4人受傷。

警方指，涉事車輛為一輛豐田Hiace客車，當時載有7名烏干達稅務局（URA）官員，由阿魯阿市（Arua）完成公務後返回首都坎帕拉（Kampala）。事故於當晚約8時，在公園內Arua公路一帶發生。

初步調查顯示，司機撞上一頭橫過馬路的大象後失控，導致嚴重車禍。3名乘客當場死亡，其餘4人包括司機受傷。警方接報後到場，先將傷者送往醫院治理，其後再轉送坎帕拉接受進一步治療。

客車司機撞上一頭橫過馬路的大象後失控，3名乘客當場死亡，其餘4人包括司機受傷。X@PoliceUg

死者遺體已送往醫院太平間，等待驗屍。當局未有公布涉事大象情況。

烏干達野生動物管理局其後提醒駕駛人士，在國家公園及野生動物保護區行車時須格外小心，尤其夜間經過相關路段時，應嚴格遵守車速限制，以防野生動物突然橫過馬路。