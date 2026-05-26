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伊朗局勢｜伊朗官員稱最高領袖穆傑塔巴僅受「表面傷」　否認傷勢嚴重

即時國際
更新時間：00:04 2026-05-26 HKT
發佈時間：00:04 2026-05-26 HKT

伊朗衛生部官員近日罕有披露最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）早前在美以空襲中受傷經過，強調其傷勢僅屬「表面傷」，並無嚴重醫療問題。

56歲的哈梅內伊自3月8日接替在空襲中身亡的父親哈梅內伊（Ali Khamenei）出任最高領袖後，至今一直未有公開露面，只透過書面聲明發聲，引發外界對其健康狀況猜測。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今年3月曾表示，相信穆傑塔巴仍然生還，但受傷及毀容。

伊朗衛生官員指，穆傑塔巴僅面部、頭部及腿部有輕微表面傷勢，既無截肢情況，亦沒有出現嚴重醫療問題。路透社資料圖片
伊朗衛生官員指，穆傑塔巴僅面部、頭部及腿部有輕微表面傷勢，既無截肢情況，亦沒有出現嚴重醫療問題。路透社資料圖片

伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）接受伊朗ILNA通訊社訪問時表示，穆傑塔巴於2月28日美以空襲當日下午約1時，被送往醫院接受治療，當時與多名傷者一同進入手術室。

他稱，穆傑塔巴僅面部、頭部及腿部有輕微表面傷勢，既無截肢情況，亦沒有出現嚴重醫療問題。

克爾曼普爾表示，以醫生角度而言，相關傷勢並不嚴重，只需縫一、兩針即可，毋須特殊治療。

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