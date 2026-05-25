伊朗局勢︱談判據報達成95% 特朗普警告：要麼達成歷史性協議 要麼重燃戰火

美國與伊朗就核問題及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）局勢的框架協議已取得重大突破，共識程度已達95%。儘管外交轉機在即，美國總統特朗普隨即在社交平台發文，強調協議尚未最終定案，並向伊朗及中東多國發出強硬通牒。

談判涵蓋核儲備及海峽爭議

據美國霍士新聞（Fox News）等外媒報道，有美國官員透露，德黑蘭方面已同意協議的總體框架，雙方初步就伊朗核儲備規模及海峽安全問題達成共識，目前正就條款的精確法律與技術措辭進行最後磋商。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）早前暗示，有關協議的公告可能在數小時內發布。

然而，一名匿名美方官員否認短期內簽署的可能性，並推測特朗普將給予談判代表額外5至7天的最後期限，以敲定剩餘細節。

特朗普指尚未談妥協議，料給予5至7天最後期限，警告或重燃戰火。 路透社

特朗普倡美伊協議掛鈎《亞伯拉罕協議》

特朗普在社交平台發文形容談判正進展順利，但立場依然極其強硬。他指出，最終結果只有兩個：一項對各方極具價值的「偉大協議」，或是「徹底無協議」。他警告若談判破裂，美國將重返戰線，「槍炮聲再起，且規模和烈度將比以往任何時候都更加巨大、猛烈」。

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據報霍爾木茲海峽的框架協議已取得重大突破。 路透社

特朗普更提出一項具歷史野心的條件，要求沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦及巴林等中東國家，與伊朗在同一時間點共同簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），將美伊和解整合為更宏大的全球聯盟。他表示：「若伊朗能與我簽署相關協議，我將深感榮幸。」

美方警告或重啟空襲

在外交博弈的同時，美方官員明確表示仍維持軍事壓力。該官員強調，若最終協議內容未能符合美國及其盟友的利益，華盛頓已做好「恢復軍事打擊」及重啟對伊空襲的準備。目前各界正密切關注這份涉及中東權力格局重組的「拼圖」協議，能否在未來一星期內塵埃落定。