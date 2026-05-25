Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱談判據報達成95% 特朗普警告：要麼達成歷史性協議 要麼重燃戰火

即時國際
更新時間：21:40 2026-05-25 HKT
發佈時間：21:40 2026-05-25 HKT

美國與伊朗就核問題及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）局勢的框架協議已取得重大突破，共識程度已達95%。儘管外交轉機在即，美國總統特朗普隨即在社交平台發文，強調協議尚未最終定案，並向伊朗及中東多國發出強硬通牒。

談判涵蓋核儲備及海峽爭議

據美國霍士新聞（Fox News）等外媒報道，有美國官員透露，德黑蘭方面已同意協議的總體框架，雙方初步就伊朗核儲備規模及海峽安全問題達成共識，目前正就條款的精確法律與技術措辭進行最後磋商。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）早前暗示，有關協議的公告可能在數小時內發布。

然而，一名匿名美方官員否認短期內簽署的可能性，並推測特朗普將給予談判代表額外5至7天的最後期限，以敲定剩餘細節。

特朗普指尚未談妥協議，料給予5至7天最後期限，警告或重燃戰火。 路透社
特朗普指尚未談妥協議，料給予5至7天最後期限，警告或重燃戰火。 路透社

特朗普倡美伊協議掛鈎《亞伯拉罕協議》

特朗普在社交平台發文形容談判正進展順利，但立場依然極其強硬。他指出，最終結果只有兩個：一項對各方極具價值的「偉大協議」，或是「徹底無協議」。他警告若談判破裂，美國將重返戰線，「槍炮聲再起，且規模和烈度將比以往任何時候都更加巨大、猛烈」。

相關新聞：伊朗局勢︱特朗普：美伊「尚未談妥」 拒重蹈奧巴馬「爛協議」覆轍

據報霍爾木茲海峽的框架協議已取得重大突破。 路透社
據報霍爾木茲海峽的框架協議已取得重大突破。 路透社

特朗普更提出一項具歷史野心的條件，要求沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦及巴林等中東國家，與伊朗在同一時間點共同簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），將美伊和解整合為更宏大的全球聯盟。他表示：「若伊朗能與我簽署相關協議，我將深感榮幸。」

美方警告或重啟空襲

在外交博弈的同時，美方官員明確表示仍維持軍事壓力。該官員強調，若最終協議內容未能符合美國及其盟友的利益，華盛頓已做好「恢復軍事打擊」及重啟對伊空襲的準備。目前各界正密切關注這份涉及中東權力格局重組的「拼圖」協議，能否在未來一星期內塵埃落定。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
屯門中學校長李卓興再爆不當言論 旅遊巴帶學生玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」惹嘩然
屯門中學校長李卓興再爆不當言論 旅遊巴帶學生玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」惹嘩然
社會
4小時前
迪卡儂新出$299防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
迪卡儂新出$249防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
時尚購物
2026-05-24 11:00 HKT
朱玲玲罕穿緊身便服出巡佛山市集  盡展豐胸盛臀減齡20歲  丈夫羅康瑞一舉動極寵妻
朱玲玲罕穿緊身便服出巡佛山市集  盡展豐胸盛臀減齡20歲  丈夫羅康瑞一舉動極寵妻
影視圈
7小時前
中年好聲音4｜莫家淦「不聽校長言」慘遭淘汰  譚詠麟一舉動深情安慰  臨別贈言惹哭肥媽
中年好聲音4｜莫家淦「不聽校長言」慘遭淘汰  譚詠麟一舉動深情安慰  臨別贈言惹哭肥媽
影視圈
5小時前
西灣河傷人案｜41歲清潔主管疑出軌遭雙煞刀棍襲擊 58歲妻涉買兇被捕
01:07
西灣河傷人案｜41歲清潔主管疑出軌遭雙煞刀棍襲擊 58歲妻涉買兇被捕
突發
7小時前
李家鼎神隱一個月後首曝光  暴瘦憔悴面色暗啞  李泳豪大讚精神將父子檔闖YouTube
李家鼎神隱一個月後首曝光  暴瘦憔悴面色暗啞  李泳豪大讚精神將父子檔闖YouTube
影視圈
4小時前
現金為王｜曾智華
現金為王｜曾智華
商業創科
8小時前