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天馬航空客機疑「爆胎」 緊急折返羽田機場

即時國際
更新時間：18:38 2026-05-25 HKT
發佈時間：18:34 2026-05-25 HKT

日本天馬航空（Skymark Airlines）一架由東京羽田開往福岡的客機，今日（25日）下午因起落架及輪胎出現故障，被迫緊急折返並降落羽田機場，事件導致羽田機場一條跑道一度需要封鎖，幸機上169人全部平安。 

起飛後發現異常

據日媒TBS新聞報道，涉事航班為天馬航空編號BC19的波音737客機。據羽田機場事務所消息，該班機於今日下午約3時由羽田機場起飛前往福岡，但在飛行途中發現輪胎出現異常。機組人員隨即決定折返，並於當地下午5時06分正式發出緊急事態宣言。 

天馬航空客機起落架故障，緊急折返羽田機場，降落時疑「爆胎」。X@856de59941fb413
天馬航空客機起落架故障，緊急折返羽田機場，降落時疑「爆胎」。X@856de59941fb413
天馬航空客機起落架故障，緊急折返羽田機場，降落時疑「爆胎」。X@856de59941fb413
天馬航空客機起落架故障，緊急折返羽田機場，降落時疑「爆胎」。X@856de59941fb413

降落後停留跑道 

據警視廳及相關部門透露，客機在嘗試降落時，前方的起落架未能正常伸出，且後方左側輪胎出現爆裂。現場監控畫面顯示，客機在當地下午5時許強行降落羽田機場C跑道，機體在降落後仍停留在跑道上。 

事件發生後，羽田機場即時封閉C跑道以處理事故及檢查損壞情況。據悉，客機上載有162名乘客及7名機組人員，共計169人。截至目前為止，並無接獲任何傷亡報告。

受事故影響，羽田機場當日的航班起降受到一定程度延誤，航空公司呼籲旅客出發前留意最新航班資訊。目前，日本國土交通省及相關部門正對事故原因展開深入調查。

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