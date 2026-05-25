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加沙援助船隊澳洲成員返國 控訴遭以軍性侵毆打及電擊

即時國際
更新時間：18:00 2026-05-25 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-25 HKT

試圖向巴勒斯坦加沙地帶運送人道物資的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）日前遭以色列軍方攔截及扣押。部分澳洲籍義工近日陸續返國後，痛斥在拘留期間慘遭以軍毆打、虐待甚至性侵。事件更因以色列極右翼國家安全部部長格維爾（Itamar Ben-Gvir）發布嘲諷被捕者的影片而持續發酵，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）強烈譴責以方行徑，令國際施壓進一步升溫。

義工形容如人間煉獄

據路透社報道，該支船隊載有來自40個國家共430名義工。澳洲籍紀錄片導演兼倡議人士賴蒙特（Juliet Lamont）周一（25日）向傳媒憶述，她在拘留期間曾遭強行拖拽、毆打及性侵。她心有餘悸地表示：「這只是四天絕對地獄的開始。我直視了宇宙中最冷血之人的眼睛，他們毫無人性。必須阻止這些人。」

相關新聞：嘲諷被扣加沙援助船員 以國安部長惹國際抨擊

「全球堅毅船隊」澳洲成員返國。 路透社
「全球堅毅船隊」澳洲成員返國。 路透社

另一名澳洲成員華森（Sam Woripa Watson）則表示，自己被打至肋骨骨折，全身布滿瘀傷及割傷。他更指控，曾親眼目睹其他義工遭以軍使用電擊槍及橡膠子彈攻擊，甚至被投擲震撼彈。主辦方透露，目前已記錄至少15宗性侵事件，最惡劣的虐待發生在一艘被改裝成臨時監獄、四周布滿帶刺鐵絲網的以色列登陸艇上。

加沙援助船隊澳洲成員Juliet Lamont（右）返國。 路透社
加沙援助船隊澳洲成員Juliet Lamont（右）返國。 路透社

澳洲外長轟以部長

面對各方嚴厲指控，以色列監獄管理局發表聲明，全盤否認曾發生任何虐待或性侵行為；路透社表示目前無法獨立核實倡議人士的說法。

然而，有關虐待的指控已令以色列面臨龐大的國際壓力。早前，以色列極右翼警察兼國安部長格維爾在網上發布影片，公然嘲諷被壓制在地上的義工，引發廣泛國際譴責。

澳洲外長黃英賢對此作出強硬回應，形容該段影片「令人震驚且完全不可接受」。報道補充，澳洲政府早於去年，已因格維爾煽動針對約旦河西岸巴勒斯坦人的暴力行為，對其實施了旅行禁令及金融制裁。

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