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塞爾維亞再現反政府示威 警方估計逾3萬人上街

即時國際
更新時間：16:57 2026-05-25 HKT
發佈時間：16:57 2026-05-25 HKT

塞爾維亞（Serbia）首都貝爾格萊德（Belgrade）周六再度爆發反政府示威，隨後演變成警民衝突，防暴警察發射胡椒噴噴霧劑驅散群眾。警方估計，示威人數超過3.4萬人。

衝突現場。Love Ukraine Charles Rume@X
衝突現場。Love Ukraine Charles Rume@X
衝突現場。Love Ukraine Charles Rume@X
衝突現場。Love Ukraine Charles Rume@X

示威由大學生發起

此次遊行由大學生發起，示威者再次要求提前大選。他們手持橫額，身穿寫有「學生勝利」字樣的上衣。集會初期大致和平，後來有青年向警方防線投擲石塊與玻璃瓶。

相關新聞：禍從天降｜塞爾維亞火車站35米長石屎簷蓬倒塌  14人遭活活砸死

塞爾維亞自2024年發生火車站簷篷倒塌事故、造成16人死亡後，已多次爆發民眾上街抗議。示威者指責政府貪腐，反對總統武契奇繼續執政。

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