日本7-Eleven創辦人鈴木敏文93歲辭世 被譽為「便利店之父」

日本柒和伊控股公司（Seven & i Holdings‧セブン&アイ・ホールディングス）今（25日）表示，日本7-11創辦人鈴木敏文（Toshifumi Suzuki）18日因為心臟衰竭過世，享年93歲。

引入7-Eleven阻力重重

鈴木敏文在1973年創立7-Eleven日本公司，並推動加盟連鎖模式的擴張，進而改造日本的零售業。7-Eleven雖然發源於美國，但鈴木敏文將其引進日本後加以革新，後來更在美國7-Eleven聲請破產保護時買下所有權，將它打造成全球最大的連鎖便利商店。

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鈴木敏文於1963年進入百貨公司伊藤洋華堂任職，後來擔任董事。他在赴美與連鎖家庭餐廳Denny's洽談合作期間，首次見到7-Eleven的營運模式，也就是小型商店同時販售食品與雜貨，當時7-Eleven在全美已有4000間分店。回國後，他向伊藤洋華堂提案引進7-Eleven模式，一度遭拒絕，理由是小型零售市場將被大型業者擠壓。

及後，鈴木力排眾議，同時也接受了美國7-Eleven開出的條件：8年內開設1200家門市，並支付銷售額0.6%的品牌授權費。最終，日本第一家7-Eleven在1974年5月15日於東京開幕。

如今，7-Eleven在日本的分店已超過2.1萬家。這不僅證明了鈴木敏文當年的眼光，也歸功於他對便利商店物流、選址等方面的創新改革。因此，他被商業界譽為「日本便利店之父」。鈴木敏文的遺作包括《零售的哲學》、《零售心理戰》等書籍，書中詳細闡述了他的商業洞察與管理智慧，對全球零售業產生了深遠影響。