自稱「耶穌」精神病槍手白宮外開火 遭特勤局擊斃

美東時間周六傍晚6時許，一名男子在白宮附近的檢查站朝特勤局人員開火後，遭特勤局人員擊斃，另有1名路人中彈。21歲槍手貝斯特（Nasire Best）有精神疾病史，曾在社交媒體發文自稱「真正的」拉登，並意圖傷害總統特朗普。他又曾經聲稱「自己是耶穌基督」。

現場槍響約20次

相關新聞：白宮外爆槍擊丨21歲槍手身份曝光 曾自稱「拉登」發文恐嚇特朗普

該名疑犯在接近白宮門外的安全檢查哨時，突然從隨身袋中掏出手槍，直接朝在場特勤局人員開火。駐守的特勤局特工隨即開槍回擊，雙方在白宮大門附近展開激烈交火。疑犯中彈後被緊急送院，宣告不治。特勤局指事件中並無任何執法人員受傷，但另有一名無辜路人中彈。目前尚無法確認該名路人是被哪一方流彈所傷。媒體報道，現場響起大約20聲槍響。事發時，不少媒體記者正聚集在白宮北草坪，特情局人員隨即清場，將在場記者帶入白宮簡報室躲避，並大喊「趴下」「有人開槍」。

槍手為來自東部馬里蘭州的21歲男子納西爾．貝斯特，有精神疾病史。特勤局對他「並不陌生」。過去一年多來，他曾多次在白宮建築群外圍徘徊，並打探如何潛入該建築。

法庭起訴書指出，執法人員去年夏天就曾與貝斯特有過多次交鋒。去年6月，他因攔停特工並發出威脅被特勤局拘留；同年7月，他又因闖入禁區再次被拘留。報告顯示，貝斯特當時行為異常，聲稱「自己是耶穌基督」。執法官員透露，疑犯曾因情緒問題被法庭下達「禁制令」。

聲稱「自己是耶穌基督」

調查人員發現，貝斯特在社交平台發表過極端言論，不僅自稱是「真正的拉登」（已故恐怖大亨）及「上帝之子」，更曾發布至少一篇涉及意圖傷害總統特朗普的內容。事發時待在白宮的特朗普並未受波及。特朗普周日凌晨在社交媒體發文說，開槍的貝斯特「有暴力史」，且「對美國最珍視的建築（白宮）懷有執念」，並將此事件與上個月的「白宮記者協會晚宴槍擊案」相提並論。