美名校高材生弒弟吞食眼球 患精神分裂被判無罪 卻獄中疑輕生亡

美國發生一宗震驚當地的駭人倫常慘劇。一名畢業於美國名校、曾為大學明星足球員的高材生，去年2月在寓所內殘忍殺害親弟弟，更瘋狂地挖出對方眼球吞下，並縱火燒死寵物貓。該名男子因被診斷患有嚴重精神分裂症，今年3月獲法院裁定因精神疾病無須承擔刑事責任，原定本月出席聽證會以決定是否入住精神病院，惟最新消息指，他於本月8日被發現陳屍監獄內，初步研判疑似輕生身亡。

名校出身家境優渥 突變精神分裂

涉案男子為現年30餘歲的赫特根（Matthew Hertgen）。他畢業於美國知名學府維思大學（Wesleyan University），在校期間曾是明星足球員，且家境優渥，生活於高級社區。然而自2021年起，他的精神健康狀況急劇惡化。

26歲的約瑟夫遭兄長赫特根活活毆打致死。檢控官辦公室照片

赫特根在校期間曾是明星足球員，且家境優渥，生活於高級社區。檢控官辦公室照片

美國媒體於5月23日引述默瑟縣（Mercer County）檢察官辦公室證實，赫特根已於本月8日在當地監獄內去世。Alamy示意圖

這宗駭人聽聞的謀殺案發生於2025年2月。赫特根在位於高級社區的住宅內突然失控，手持利刀並揮舞高爾夫球桿，瘋狂襲擊其26歲的親弟弟約瑟夫（Joseph Hertgen），將其刺傷，再活活毆打致死。

受「預言與神聖幻象」折磨 多次幻想自己是上帝

警方接報趕抵現場時，約瑟夫已倒臥在血泊中身亡。更令人毛骨悚然的是，赫特根在行兇後，竟殘忍地當場挖出弟弟的眼球並吞入腹中。不僅如此，他隨後還縱火將家中的寵物貓活活燒死。他在完成一連串瘋狂殺戮後，自行報警稱「家中發現屍體」，警方隨後趕至現場將其拘捕。

法庭於今年3月審理案件，法醫心理學家在庭上披露了赫特根極度扭曲及混亂的精神世界。專家指出，赫特根被診斷患有嚴重的精神分裂症，長期遭受「預言與神聖幻象」的折磨。他曾多次幻想自己是耶穌基督、反基督者、上帝，或自以為擁有多個靈魂，甚至堅信世界正處於末日邊緣，必須透過「獻祭謀殺」才能拯救世界。

因病免刑責 原定本月聽證會決定去向

基於專家的診斷，法院於今年3月裁定，赫特根在行兇時受到精神疾病影響，對其行為無須承擔刑事責任。司法法律程序隨後安排了一場原定於今年5月舉行的聽證會，以決定他未來的監護權歸屬，其中一項主要選項為將其送往州立精神病院接受中長期治療。

然而，美國媒體於5月23日引述默瑟縣（Mercer County）檢察官辦公室證實，赫特根已於本月8日在當地監獄內去世。報道指出，赫特根自2025年2月被捕入獄後，曾有在監獄內嘗試上吊輕生未果的前科。儘管當局目前尚未公布正式的屍檢報告，但執法部門初步研判其死因疑似為自殺。