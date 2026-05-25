伊朗局勢｜伊媒：美國仍在諒解條款上設障礙 特朗普下令勿急於達成協議

美國總統特朗普於當地時間24日在社交媒體發文透露，美伊談判正以有序且建設性的方式進行，形容「尚未完全談妥」。他強調，已告知美方代表不必急於達成協議，美國對伊朗的海上封鎖將持續有效，直至協議正式達成、獲得確認並簽署為止。與此同時，伊朗官方塔斯尼姆通訊社報道，儘管雙方進行了對話，但美國仍在諒解備忘錄的部分條款上設置障礙，當中包括解凍伊朗被凍結資產等核心議題，至今仍未解決。

白宮消息：已完成95%內容 傾向給予數日考慮

特朗普在貼文中反駁外界批評，指不少不了解情況的人對協議妄加揣測，並重申如果最終達成協議，內容必然是良好且合適。他補充指，美伊關係正變得更加專業和富有成效，但稱雙方都必須謹慎行事，確保萬無一失，絕不能犯任何錯誤。

特朗普日前曾宣稱，華府與德黑蘭已就一項和平協議「基本達成」諒解備忘錄，當中包括重新開放霍爾木茲海峽。路透社引述消息指出，該擬議框架將分三個階段展開，包括正式結束戰爭、解決霍爾木茲海峽危機，以及啟動為期30天的更廣泛協議談判窗口。不過，特朗普最新表示不急於簽署，外界普遍解讀談判或出現阻礙。

美國媒體報道指，白宮並未預期協議能於24日當天落實，預料仍需時數日。霍士新聞（Fox News）同日引述美國官員透露，德黑蘭已初步同意協議框架，雙方實際上已完成95%的內容，目前正就具體措辭進行細緻磋商。該官員表示，這兩天內不會與伊朗簽署協議，特朗普傾向給予對方幾天時間考慮。

伊方強調不可逾越紅線

另一美國媒體Axios則引述美國高級官員簡報稱，美方官員雖然對數日內簽署協議持樂觀態度，認為有助避免戰爭升級及緩解全球石油供應壓力，但協議需要獲得包括最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在內的伊朗領導層批准，美方承認最終仍有破裂風險，且目前仍未能確定伊朗是否能滿足特朗普對核問題的要求。

與此同時，伊朗官方塔斯尼姆通訊社報道，儘管雙方進行了對話，但美國仍在諒解備忘錄的部分條款上設置障礙，當中包括解凍伊朗被凍結資產等核心議題，至今仍未解決。報道指，基於上述原因，諒解協議仍存在無法達成的可能性，伊朗方面已明確強調，絕不會為了維護人民權利而逾越紅線。

伊朗最高領袖顧問更揚言，如果伊朗再次遭遇攻擊，將會打破美國海軍的封鎖，並宣布退出《不擴散核武器條約》。