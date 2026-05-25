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巴西獸父強姦女兒成孕 「孫女」難逃魔掌誕「曾孫」

即時國際
更新時間：00:02 2026-05-25 HKT
發佈時間：00:02 2026-05-25 HKT

巴西發生駭人聽聞亂倫案。有12歲女童發現懷胎6個月，揭發女童的生父，其實是自己祖父。涉案的原住民，十多年前強姦自己女兒，誕下「孫女」後，待她12歲時又將其強姦成孕，最終造成三代女兒全是自己骨肉的悲劇。

原住民醫療隊揭發案件

據巴西媒體「g1」報道，亞馬遜州警察（PC-AM）20日，拘捕一名約50歲阿普里納族原住民男子，他涉嫌多宗亂倫、非法禁錮及遺棄兒童罪受查。

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報道指，疑犯十多年前開始強姦現年33歲女兒，令她懷孕生下「孫女」。「孫女」原本與祖母在外居住，但祖母2年前去世，被疑犯接回生活。

疑犯連未成年的「孫女」也不放過，將她強姦並令其懷孕。因怕被人發現自己獸行，疑犯其後禁止「孫女」返學，以及接觸其他人。

不過，「孫女」懷胎的消息仍在當地原住民社區傳出，原住民醫療隊接觸到12歲受害人時，已懷胎6個月，在照護期間，揭發這宗連環亂倫性侵案。

疑犯知惡行敗露後即逃走，警方一直追捕，直至20日才成功拘捕對方。

警長桑托斯（Jailton Santos）表示，「這是一起令人髮指的罪行，多年來，該名男子不斷性侵自己的女兒，她現在已經33歲了。」至於12歲的受害「孫女」，日前已在生產，母嬰狀況良好，現在由她的母親協助照顧。

 

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