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熱浪襲印度︱氣溫達45℃奪至少16命 老人孕婦被勸別出門

即時國際
更新時間：19:15 2026-05-24 HKT
發佈時間：19:15 2026-05-24 HKT

熱浪侵襲影響印度多個地區。當地官員今天表示，今年夏天迄今，該國南部至少有16人死於中暑。

法新社報道，近期多座城市氣溫持續徘徊45℃以上。死亡個案發生於印度南部泰倫加納邦（Telangana）。當地稅務廳長芮迪（Ponguleti Srinivasa Reddy）辦公室發聲明表示，「熱浪的強度已達前所未見的程度」，並要求泰倫加納邦官員提前發布熱浪防範措施警告。

泰倫加納邦政府建議，非必要情況下，老年人、兒童及孕婦白天應避免外出。

印度氣象局早前預測，印度多個地區將出現高於正常水準的氣溫與嚴重熱浪情況。首都新德里及周邊其他城市本週的氣溫持續維持在40℃以上，用電量亦創出新高。

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