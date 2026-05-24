夕張蜜瓜︱札幌首場拍賣會 一組兩個$28萬天價成交

踏入夏天，日本北海道特產夕張蜜瓜再成為市場焦點。前日（22日），札幌中央批發市場舉行今年首場拍賣會，最終一組兩個蜜瓜以580萬日圓（約28.5萬港元）成交，即約14.2萬港元一個，創下歷史新高紀錄。2019年，當地兩個蜜瓜曾以500萬日圓（約25萬港元）成功拍賣。



綜合《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》等日媒報道，北海道釧路市的蔬果批發商「ふたみ青果」為今次買家，該公司早前接受東京商店「京王Store（京王ストア）」以及另一家東京蔬果批發商「野富」的委託參與出價，最終以天價買下這組夕張蜜瓜。



有指，賣出的夕張蜜瓜將在東京多摩市的「京王Store櫻丘店」展出。職員表示，展示結束後，預計會在店內開放民眾品嚐。